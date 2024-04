Labdarúgás: vármegyei II. osztály, Északi csoport, 20. forduló, vasárnapi mérkőzések:

Nagybarca – Sajószentpéter 2-3 (2-1)

Nagybarca, 50 néző. V.: Farkas M. (Bujnóczki, Varga I. Z.).

Nagybarca: Bogdán – Váradi R., Berki Z., Berki Z. R. (Váradi B.), Lázi, Zsámbok, Berecz K., Balogh N., Váradi M. (Tóth Cs.), Rácz (Lakatos), Dömötör. Edző. Berecz Tibor. Sajószentpéter: Gyuró – Csendi (Juhász), Balázs T., Kovács A. (Szikora), Bálint Cs. (Tóth A.), Nahaj, Nagy B. (Taskó), Márton M. (Lőkös), Halász (Sándor M.), Válint, Orosz. Edző: Pallós Szabolcs. G.: Berecz K., Váradi R., ill. Válint (2), Lőkös. Jók: Váradi R., ill. Halász, Válint, Taskó, Lőkös.

Berecz Tibor: – Unalmas, hogy több ember rászánja a szabadidejét a csapatért és mások elrontják majdnem minden hétvégéjüket. Most sem kaptunk meg egy jogos 11-est. Sokkal jobban játszunk mint az ellenfél ezért nem is értem...

Pallós Szabolcs: – A vasárnapi átkot sikerült végre megtörnünk. A kaotikus első félidőben volt minden még mentő autó is a pályán. A második játékrészben a cserékkel sikerült kicsit stabilizálni a helyzetünket, ami ma eredményességgel párosult. A továbbiakban sok sikert Nagybarcának

Varbó – Sajóvámos 2-0 (0-0)

Varbó, 100 néző. V.: Kalló Zs. (Fülöp N., Dr. Pocsai).

Varbó: Simonyi – Goda (Tátrai), Sári, Szinai, Barzsó (Dankó), Borsodi (Tóth D.), Balog D. (Bacsó), Elek (Eperjesi), Nyeste (Csörgő), Pálinkás, Balogh B. Edző: Dankó Máté. Sajóvámos: Stefán – Tóth I., Tóth I. R., Balogh T., Monyók (Lakatos), Illés T. (Tóth B.), Makó (Kalmár), Váradi, Pecso (Illés G.), Szabó D. (Szegedi), Hozdik. Edző: Tóth Barnabás. G.: Goda, Dankó. Jók: Goda (a mezőny legjobbja) és egész csapat, ill. senki.

Dankó Máté: – Az első félidőben még nem sikerült felpörögni a csapatnak, ott voltak nehéz pillanatok. Ám a második játékrészben már domináltunk és meg is lett a hajrában az eredménye. További sok sikert a vendégeknek.

Tóth Barnabás: - Ahelyett, hogy megnyertük volna a mérkőzést az első félidőben, a másodikban saját magunkat vertük meg!