Idén nyáron is érdeklődtünk a miskolci városháza sajtó osztályától, hogy mikor és milyen módon várható az Ellipsum Élményfürdő kinyitása. A válaszól akkor ez derült ki: "A garanciális hibák nagyrészét a fürdőben található 7 darab medence burkolatának cseréje tette ki. A bontási szakasz időigénye a szokásosnál is hosszabb volt. A medenceburkolatok bontásánál független építésügyi minőségellenőrző szakértő, illetve a gyártó minőségellenőrző szakértője is vizsgálatokat folytatott. A bontást követően az új burkolat alatti felület előkészítése természetesen több időt vesz igénybe, mint egy új építésű medence esetében. Sajnos a munkálatok ideje alatt további garanciális körben kezelendő hibára derült fény. Ezek javítása tovább növelte a munkálatok idejét. A már ismert gépészeti hibák javítása az építési munkálatokkal párhuzamosan megtörtént, de több fürdőgépészeti egység javítása, beállítása, működésének visszaellenőrzése csak vizes próbával oldható meg."