Diktatórikus módszerek

Informátorunk azt is elárulta, hogy a politika lényegében az egész céget leuralta az elmúlt időszakban. „Köztudott volt, hogy a DK tagjainak köszönhetően került az ügyvezetői székbe Maros Éva, amivel szerintem önmagával nem is lett volna probléma, de amikor folyamatosan DK-s anyagokat kellett tolni, akkor kezdtek a dolgozók felháborodni” – húzta alá. Állítása szerint ezért volt gyakori, hogy a cikkek nem a szerzők monogramjával kerültek közlésre, mert az újságírók nem adták hozzá a nevüket, hanem MN, azaz Minap aláírással. Alapesetben az MN monogramot csak közlemények feldolgozásából készült cikkeknél alkalmazzák – tudtuk meg. Az informátor azt is elárulta, hogy a lehetséges összes fórumon, szinte kivétel nélkül minden munkatársuk jelezte a problémát az illetékesek felé, többször. „A helyzet tarthatatlanná vált, akaratosan és szinte diktatórikus módszerrel működött a szerkesztőség, senkit és semmit nem tisztelve” – avatott be a korábban kialakult helyzetbe.

Már nem kell azt a narratívát követnünk, amit a DK szeretne

Állítása szerint Maros Éváék érkezése után már nem a korábbi szerkesztők rakták össze az újságot, ők gyakran már csak PDF-formátumban találkoztak a lappal. „Amibe mi bele sem tudtunk volna nyúlni, de olyan is előfordult, hogy voltak anyagok, amelyekkel már csak a kész újságban találkoztunk” – mutatott rá, majd aláhúzta: ezeken az oldalakon gyakran megdöbbenve tapasztaltak féloldalas, a DK-hoz köthető interjúkat, anyagokat. „Ezeket nem mi készítettük el, azt sem tudjuk, ki vagy kik írhatták azokat, mi csak egyszerűen szembesültünk vele, hogy ez fog megjelenni nyomtatott verzióban” – húzta alá.