A boon.hu munkatársai délelőtt a helyszínen járókelőket kérdeztek arról, hogy mit szólnak a felújításhoz, illetve arra is kíváncsiak voltunk, hogy időszerűnek tartják-e a lezárását.

„Már olyan volt, mint egy mozgólépcső, egyszerűen balesetveszélyes volt” – mondta portálunknak Márton Lászlóné. Hozzátette: több dologra is ráfére a felújítás a belvárosban. „Az üzlettulajdonosoknak, akiknek az üzletei az aluljáróban vannak, azokat a meglátásom szerint rosszul érinti most ez a felújítás” – mutatott rá. Arra is kitért, hogy szükséges ez az aluljáró megléte és biztonságossága, mert a zebra messze van és hatalmas forgalmat bonyolít le az aluljáró nap mint nap.

Tájékoztatás a lezárásról

Fotó: Ádám János

Életveszélyes már

Többen a lépcsők állapotát kifogásolták, de volt olyan is, aki az egész aluljárót gyomorforgatónak nevezte.

„Életveszélyes volt le-fel járni rajta, most kerülgetünk a lezárás miatt, amit még meg is értenék, de hogy pont iskolakezdésre kellett időzíteni azt már kevésbe” – Bata Mária. Hozzátette: „Minket különösebben nem érint, mert hozzánk célirányosan érkeznek a vendégek” – mondta az egyik üzlettulajdonos. Hozzátette: iskolakezdésre nem volt célszerű lezárni a lépcsőt, mert ez sokaknak okoz időkiesést főleg reggel. Azt is megosztotta portálunknak, hogy őket a helyi portaszolgálat értesítette a lezárás tényéről. „Ha a Búza térről érkezik egy járókelő, akkor pár száz méterrel kell többet megtennie, de ezzel jár egy felújítás” – mondta. Arra is rámutatott, hogy nagyobb probléma akkor lehet majd, ha az aluljáró Búza tér felöli részt zárják le, mert akkor nagyobb kerülőt lesznek kénytelen tenni az emberek.

Olyannal is találkoztunk, aki portálunktól tudta meg hogy lezárták az aluljáró egy részét.

Erdei-Nagy Ádámné a kozmetikai boltba ment, de szeretett volna tovább menni, meglepődve szembesült azzal, hogy nem tud.

„Nem kaptunk semmilyen tájékoztatást, hogy le fogják zárni, amiért kissé fel vagyok háborodva” – húzta alá.