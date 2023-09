Egy posztoló vetette fel az egyik közösségi média csoportban (amit azóta töröltek), hogy Miskolcon, a Balázs Győző Líceumnál álló kanadai nyárfát ki fogják vágni szeptember 8-án. Azt írta, hogy ő is csak a fára kifüggesztett papírról tudta meg. „Minket csak kész tények elé állítottak, senki nem kérdezett meg minket” – írta. Arra is kitért, hogy szerinte a fa egészséges, és a lakók is megbecsülik, valamint senkit nem zavar. „Túlzás nélkül a fa a környék legöregebb fája és az utca ékessége” – írta.

Portálunk megkereste a Balázs Győző Líceumot a fa kivágásával kapcsolatban. Azt mondták a boon.hu-nak, hogy a fa állami tulajdonban van.

Egészségesnek tűnik, de...

Fotó: facebook

„A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. rendelte el a fa kivágását, mert elöregedett és kezelhetetlenné vált” – mondták. Hozzátették: a kivágást megelőzően a kezelő különböző vizsgálatoknak vetette alá a fát, amely arra vezetett, hogy a biztonság érdekében muszáj kivágniuk.

Viharok alkalmával esett le több faág, amelyek a gyermekeket is parkoló autókat is veszélyeztetik, valamint a járókelőkre is veszélyes lehet

– hangsúlyozták.

Azt is megerősítették, hogy pénteken valóban kivágják a kanadai nyárfát.