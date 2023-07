A szárazság és a fenyőszú

Czifrusz Natália városi főkertész Boon.hu-nak adott korábbi nyilatkozatában a fenyőfélék pusztulásával kapcsolatban két alapvető problémára hívta fel a figyelmet. „Az utóbbi esztendők nyarai, különösen a 2022-es év rendkívül száraz, aszályos időjárást eredményeztek, aminek következtében a város fenyő állományában tömeges pusztulás következett be, és ez a folyamat tart jelenleg is. Bár a hideget és a szélsőséges időjárási körülményeket jól viselik a fenyőfélék, de azt kevesen tudják, hogy nagyon vízigényes növényfajokról van szó. Mint ahogy azt sokfelé, akár házikertekben is tapasztalható szinte egyik hónapról a másikra, nagyon rövid idő alatt teljesen elszárad a fenyők lombja és ezzel a koronája is, ennek oka az előző év aszályában keresendő.”

A főkertész a másik nagy ellenségnek a fenyőszút nevezte. „Ez az kártevő, amely néhány hónap alatt egész fenyveseket képes felfalni, így azok teljesen kiszáradnak. Sajnos ez egy visszafordíthatatlan folyamat, ilyenkor mérlegelésre nincs lehetőség, a száraz fát ki kell vágni, sőt a szúkártétel miatt a növényegészségügyi szempontokat figyelembe véve az elszállítást is mielőbb meg kellett oldani annak érdekében, hogy a kártevő terjedését lelassítsuk.”