A tavaly ősszel beütő energiaválság kapcsán Miskolcon az első döntések az intézménybezárásokról még október elején születtek meg, és ezek a város sportlétesítményeit is érzékenyen érintették. Akkor is szó esett már arról, hogy a diósgyőri uszoda is áldozata lehet a megemelkedett energiaköltségeknek, de biztató jelnek vélte mindenki, hogy - a hírekkel ellentétben - a létesítmény nyitva maradt, és az úszásoktatás is folytatódott benne. Ezért volt igazi meglepetés a december 1-jén az ajtón díszelgő felirat.

Csak egy maradhatott nyitva

Az okokról akkor megkérdeztük a városi önkormányzat sajtó osztályát. Megtudtuk, hogy a miskolci uszodák azért maradhattak tovább nyitva, mert a városvezetés az illetékes szaktársával, a Honvédelmi Minisztériummal egyeztetett ezen intézmények esetleges támogatásáról.

A Kemény Dénes Sportuszoda esetében meg is született a minisztérium döntése, és 70 millió forinttal támogatták az intézmény tavaly év végéig tartó üzemeltetését. A kormányzati szerepvállalásra a megemelkedett rezsiárak miatt volt szüksége az uszodának. Aztán erre az évre is érkezett hasonló működési támogatás.

A támogatás azonban csak egy uszodára vonatkozott, sőt kikötés volt, hogy 30 kilométeren belül csupán egy ilyen sportintézmény kaphat kompenzációt. Miután a diósgyőri uszoda így nem kaphatott állami segítséget, így december 1-től bezárt.

Támogatást vár a város

A helyzet a Diósgyőri Tanuszoda környékén azóta sem változott, így újabb kérdéssel fordultunk a városháza sajtó osztályához. Arra voltunk kíváncsiak, van-e esély és mikor az uszoda újranyitására.

A következő választ kaptuk: "Jelenleg a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának válaszára várunk, ugyanis Miskolc városa az államtitkárságtól kért segítséget a Diósgyőri Tanuszoda megemelkedett energiaköltségeinek finanszírozásához. Ezen válasz függvényében születik döntés az újranyitásról."

A válaszban hozzátették: "A városban jelenleg három hely is van - Kemény Dénes Sportuszoda, a selyemréti és a tapolcai strandfürdő -, ahol úszásra alkalmas medence található.