Nagy volumenű munkálatok kezdődtek augusztus elején a Győri kapuban. Mint kiderült a Thököly Imre utca egy részét összekötik az Aba utcával, ez azonban nem tetszik az ott lakók egy részének. Molnár Ferencné, aki a boon.hu-t kereste meg a szerintük aggályos építkezéssel, nem érti, miért van szükség a beruházásra.

„A zsákutcát nyitják meg a forgalomnak, ráadásul kétirányúsítják, ezzel balesetveszélyessé teszik a környéken élők közlekedését. Gyalogos járdán vezetik át az utat, jegyezte meg, a kukákhoz át kell majd járni rajta, sok a beteg és nehezen mozgó idős a környéken, egy ekkora átmenő forgalom szerintem balesetveszélyt okoz” – panaszolta. Megjegyezte, a beruházás 150 lakót érint. Hozzátette: az önkormányzattól az építkezést megelőzően egy ember ment ki, aki azt mondta nekik, hogy közterületről van szó.

„Szerintem akkor is meg kellett volna kérdezni mindenkit” – mutatott rá.

Azt is megosztotta, hogy eddig egy csendes zsákutcáról volt szó, így aláírást is gyűjtöttek a beruházás ellen, mert a nyugalmuk került veszélybe.

„Az utca megnyitása korábban is felvetődött egy lakógyűlésen, de akkor sem támogattuk” – húzta alá. És sorolta a felmerülő további kérdéseit is: a parkolás ezen út két oldalán történik, ami azt jelenti, hogy középen egy személyautó fér el. Hogy lesz kétirányú a forgalom? Lesz fekvőrendőr a forgalom lassítására? Milyen dolog az, hogy már az északi oldalon egyébként is nagyforgalmú út zaját kell elviselnünk, most pedig alig 5 méterre a bérháztól, ismét forgalmat generálnak, olyan indokkal, ami nem reális. Mindehhez hozzáfűzte azt is, hogy egy 40 éves fát is kivágnak a beruházás miatt.