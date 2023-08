Szilárd burkolatot kapott Tarcal és Tokaj között egy a Kopasz-hegyen húzódó 3 és fél kilométeres dűlőút, közel 620 millió forint kormányzati támogatásból. A fejlesztés jelentősége az, hogy segítse a szőlősgazdák közlekedését és a gyalogos, kerékpáros turizmust is. Az ünnepélyes átadás és szalagátvágás augusztus 2-án, szerdán, Tarcalon volt. A szalagátvágásban a megszólalókon kívül részt vett még Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat elnöke és Szabó Tünde kormánybiztos, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács társelnöke is.

„Ez az útátadás jól szimbolizálja azt a fejlődést, amit Tokaj-Hegyalja és ezen belül Tarcal is magáénak mondhat” – emelte ki beszédében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. „Tokaj nevét a magyar borral azonosítják szerte a világon. Magyarországnak jó hírét viszik mindazok, akik borral foglalkoznak. Tokaj-Hegyalja szépségét tekintve még mindig kellően nem felfedezett része az országnak, pedig páratlan természeti adottságai vannak. A magyar kormány továbbra is elkötelezett a térség fejlesztése iránt. Az a közel 620 millió forint jó helyre került, amellyel a kormány ennek a projektnek a támogatásáról döntött. Amellett, hogy ez az út az itt dolgozóknak segítség, turisztikai fejlesztés is, hiszen így akár rossz időben is meg lehet közelíteni biciklivel és gyalogosan a szőlőket.”

Szembetűnő a fejlődés

Az infrastrukturális fejlesztés lényeges része a turisztikai fejlesztésnek.

„Hegyaljai lányként mondhatom, hogy nagyon büszkék vagyunk erre a régióra. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk mutatni az ideérkező vendégeknek, nagyon sokfajta fejlesztésre van szükség” – hangsúlyozta dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese. „Tokaj-Hegyalját 27 település alkotja, amelynek megközelíthetősége mellett belterületi útjait is folyamatosan fejlesztjük. Sőt hamarosan a teljes Kopasz-hegyet körbe lehet majd tekerni kerékpárral. Továbbá nagyon fontos, hogy megfelelő szálláshelyeink legyenek. Az elmúlt időszakban nagyon sokat fejlődtek az itt lévő panziók. Ugyanakkor négy-öt csillagos szállodák is épültek Tokajban. Tarcalon pedig már korábban is működött. Mindenkit arra bíztatok, hogy aki még nem járt Tokaj-Hegyalján, vagy régebben járt itt, látogasson el a térségbe, mert szembetűnő a változás. Ehhez a magyar kormánytól rengeteg segítséget kapunk, ami az itt élő emberek foglalkoztatása szempontjából is fontos.”

A települések védelmében

Tarcalon és Tokajban is gondot okoztak korábban a nagy esőzések, mert tönkretették a dűlőutat.

„Ez a dűlőút-fejlesztés annyira kellett a településünknek, mint a koldusnak egy falat kenyér. Településünkön összesen 1 kilométer szilárd burkolatú önkormányzati út volt egészen a mai napig. A borvidék program keretén belül jelenleg 3 és fél kilométer út újult meg. A projekt konzorciumi vezetője a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. volt. A keretből megmaradt pénzből további 1 kilométer utat tudunk majd még felújítani” - ismertette Butta László, Tarcal polgármestere. „Amikor jöttünk felfelé, látható volt a 3-4 méter magas löszfal. A nagy esőzések idején ez a hatalmas földtömeg mindig a településünkön állt meg, és gondot okozott az ott lakóknak. Szüretkor előfordult olyan, hogy napokig fel kellett függeszteni a munkát, mert az időjárás miatt az út járhatatlanná vált. Nyolc-kilenc évvel ezelőtt kezdtünk el együtt gondolkodni Pásztor Andrással, az akkori Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnökével és Posta Györggyel, Tokaj polgármesterével arról, hogy a Kopasz-hegy dűlőútjait szilárd burkolattal kellene lefedni. A most kapott 620 millió forintos összeget területarányosan Tokajjal osztottuk el egymás között. Nagy öröm számomra, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében pedig 280 millió forintot nyertünk, amiből újabb 2 és fél kilométer dűlőutat tudunk majd még felújítani. Úgyhogy ez egy sikertörténet hegyvidékünk történelmében.”