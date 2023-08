- Most a kerékpárutat avatjuk, de ez a mostani átadás tulajdonképpen a teljes Y-híd projektnek a záróakkordja. Így most jött el az idő, hogy hivatalosan is bejelentsem: az első ütemhez kapcsolódó valamennyi beruházás – elkészült – mondta el Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. 2019-ben kormányzati támogatásból Miskolc történetének legnagyobb infrastrukturális fejlesztését kezdtük el. Megépült az Y-híd, a turbókörforgalom és négysávosra bővítettük a Vörösmarty utcát. Emellett számos olyan elem is megvalósult, amelyek eredetileg nem voltak részei a beruházásnak. Megépült a Csokonai utcai alternatív út, megújult a Kisfaludy utca burkolata, és az Y-híd mellett, lakossági kérésre megépült a kerékpáros út is. A projekt azonban itt nem fejeződik be, már elkezdtük az Y-híd folytatásának tervezését, a Tiszai pályaudvar felé vezető út megy majd tovább 2-szer 2 sávon egészen az Auchan körforgalomig – tette hozzá.