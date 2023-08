Ahogy haladunk a nyárban, úgy csökkennek a gyümölcsök és zöldségek árai, hiszen most van érési idejük, tehát most van belőlük több mennyiség és olcsóbban lehet hozzájutni. Varga Gizella is kivárta, amíg a lejjebb mentek az árak, mert egyedülálló nyugdíjasként nem engedhette meg magának eddig a lecsót, de most azt fog készíteni ebédre, mert gyorsan kész van, és elmondása szerint nagyon tápláló és még egészséges is. Ő egy kis vöröshagymát is dinsztel a zöldségek alá és fokhagymát is vág bele kis kockákra, az íze kedvéért. És ha túl hígnak találja a zöldségekből kicsapódó nedvességet, egy kis liszttel sűríti – mondta. Majd hozzátette, étkezésre a kisebb, keményebb fajtákat szokta vinni, lecsónak pedig a nagyobb, lédúsabb, lazább húsú fajtákat.

Van belőle bőven

Fotó: PN

Néhány hete a paprikát ezer forintos kilónkénti ár alatt nem nagyon találtunk, a paradicsomnak is körülbelül ötszáz forint volt kilója, régi hagyma pedig hétszáz forintos ártól volt kapható. A paprika most 800 és 500 forint közötti áron mozog, paradicsom 400 és 500 forintos kilónkénti ár körül kapható, a hagyma viszont nem nagyon mozdul lefelé a 700 forintról. Az árak fajtáktól függően változnak. Az üzletek polcain minimális elmozdulás figyelhető meg, bár az egyik magyar áruházláncnál, most 299 forintos áron kínálnak ízletes és friss paradicsomot.