„Te Géza... én lehet, hogy ráfanyalodok a sárga buszra” – erre a mondatra értünk oda az egyik Búza téri benzinkúthoz, ahol egy sajószentpéteri lakos tankolt éppen, és meglátva régi barátját, egyből hangosan panaszkodni kezdett. A boon.hu-nak azt is elmondta, ténylet lehetséges, hogy átáll a távolsági tömegközlekedésre, ha tovább drágul az üzemanyag ára – hiába az időbeli hosszabb ingázás.

A holtankoljak.hu azt írja, „rendületlenül nő” a Brent olaj költsége, ezzel pénteken a benzin nagykereskedelmi árát bruttó öt forinttal emelték, míg a gázolajért tizenöttel kell többet fizetniük a benzinkutaknak a nagykereskedők felé. A benzin 42, a gázolaj 51 forinttal drágább literenként, mint két héttel ezelőtt, így péntektől a 95-ös átlagára 627 Ft/liter, a dízelé pedig 628 lett.

Ezzel a gázolaj ára egy hét alatt 30 forinttal emelkedett.

Kénytelen együtt élni az áremeléssel

Megkérdeztük az autósokat, hogyan bírják a drágulást, miként tudnak spórolni, illetve mi a helyzet azokkal, akiknek a munkájukhoz nélkülözhetetlen a kocsi.

Sáfrány István érdeklődésünkre azt mondta, Miskolcról a városon belül jár dolgozni autóval, a cég nem téríti a költségeket, de mivel a település határában dolgozik, kénytelen együtt élni az áremelésekkel. A boon.hu-nak úgy nyilatkozott, „ez a drágulás már tarthatatlan”, spórolni pedig nemigen tudna tömegközlekedéssel, mert kora reggelre jár dolgozni viszonylag messziről.

A tanulóvezetőket sem kíméli

Az egyik Búza téri töltőállomáson egy tanulóvezető-oktatóval is beszéltünk, akit szintén keményen érint az áremelkedés.

„Nehezen viseljük a drágulást, mert ezt hirtelen nem tudjuk belekalkulálni a költségekbe, főleg itt Miskolcon, vagy a tágabb értelemben vett szegényebb régióban. Muszáj – szebb szót nem tudok használni – lenyelni most ezt. Amúgy is kevés a tanuló, spórolni pedig nem tudunk, de nem is akarunk rajtuk, az ötven perc az továbbra is annyi, nem fogok félóráig beszélni nekik egy parkolóban, a kocsiban ülve. Januártól állítólag hétszáz forintra ugrik az üzemanyag ára, az már viszont vélhetően megjelenik a tandíjban” – mondta Sikerle István. Hozzátette: mivel saját kocsikat használnak kötelezően, a karbantartás ugyancsak jelentős költségeket ró rájuk.

A taxisok sem tehetnek semmit

A Villanyrendőrnél található droszton is jártunk, ahol az ott várakozó taxisokat kérdeztük meg.

„Cefetül érint minket is” – kezdte Tamás, majd a vele beszélgető Ernő vette át a szót. „Nekünk tíz forint per liter is rengeteg, gondolhatja, mi lesz ezután... Egy-két forintokkal emelnek literenként, de az összegyűlik. Spórolni pedig mi sem tudunk” – magyarázta a taxis.