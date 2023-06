Egy jó lecsóhoz csupán három egyszerű összetevő kell: hagyma, paprika és paradicsom. Persze nem árt alá, egy ujjnyi szalonna vagy kolbász, a füstös íz kedvéért, de anélkül is kitűnő étel – mely gyakorlatilag az összes nemzet konyhájában megtalálható, azzal a különbséggel, hogy minden nép csavar rajta egyet a saját szája íze szerint. De még országon belül is különböző változatok vannak, a legismertebbek a cukkinis vagy a tojásos.

Fotó: Ádám János

Nem olcsó a lecsó

A lecsó korábban a szegények étele volt, hiszen mindhárom fő összetevőjét fillérekért be lehetett szerezni vagy megtermelni a kertben. Mára azonban nagyot változott a helyzet. A paprika, a paradicsom, de még a hagyma ára is meredeken ível felfelé az utóbbi pár évben, így az olcsó nemzeti eledelünk mára átugrott a luxus kategóriába, hiszen ilyen zöldség árak mellett nehezen engedhetik meg a családok maguknak, a kis nyugdíjasokról pedig már ne is beszéljünk. A konyhakerteket pedig már nem nagyon művelik vagy nincsenek, a kertek helyén, a friss zöldségek helyett, fű nő. Mert egyszerűbb azokat megvenni, mint kapálgatni, gyomlálni, locsolni és gondozni a növényekről. Persze a bérházakban nehéz a kertészkedést megoldani, de egy kis kreativitással és szándékkal, mindenre van megoldás, csak akarni kell.

Régen minden más, jobb volt: még a lecsó is

A Központi Statisztikai Hivatal évtizedek óta követi a magyarországi fogyasztói árakat, ami azt jelenti, hogy pontosan tudjuk, mennyibe került a paprika és a paradicsom egy, öt vagy akár 15 évvel ezelőtt. Persze nem kell olyan sokat visszaugrani az időben, mert pár év alatt is nagyot változtak az árak. És hatalma különbség van a piacon kapható zöldségek és az áruházak polcain sorakozó tökéletes küllemű zöldségek között. A belsejéről már ne is beszéljünk. Számtalanszor előfordul, hogy kiaszott vagy fás zöldséget kapunk horror árért.

A piacon

Szétnéztünk a Búzatéri piacon a lecsó alapanyagokat vadászva. Ugyan délelőtt sétáltunk ki, de rajtunk kívül nem nagyon keresték a paradicsomot és a paprikát, de még a hagymát sem. Az árusok szerint még korai a lecsó főzés, a drága zöldségek miatt, de jövő héttől már nagyobb érdeklődésre számítanak. Paprikát ezer forint alatt ugyanis nem nagyon találtunk, a paradicsom is körülbelül ötszáz forintos kilónkénti ártól indul, régi hagymát pedig hétszáz forintos kilonkénti ártól kapható, új hagymát viszont csak kis csokrokban találtunk még.