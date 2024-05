Csak szuperlatívuszokban lehet beszélni a diósgyőri női kosárlabdacsapat szombat esti játékáról, amelynek során kiütötték, 35 ponttal győzték le idegenben, 97-62-re a Serco UNI Győr csapatát a bajnoki döntő második meccsén.

A DVTK Hun-Therm káprázatos, fantasztikus, bátor, célratörő, dinamikus, kitartó, lelkes, magabiztos, határozott, gyors, energikus, jól szervezett, okos, szórakoztató, odaadó, szívből jövő, ambiciózus, elszánt, hatékony, intelligens, meggyőző, modern, ötletgazdag, pontos, precíz, sokoldalú, találékony, alázatos, kiegyensúlyozott, karizmatikus, páratlan, példamutató, dicséretes, bajnokhoz méltó játékkal nyert szombaton este, a mintegy 300 fős piros-fehér szurkolótábor előtt.

A találkozón kiemelkedő dobószázalékot produkált a diósgyőri csapat, a mezőnyből elenegdett 68 kísérletből 37 (!) a gyűrűben kötött ki, vagyis ötven százalék feletti volt a eredményességi mutató (54,4 százalék): a kétpontosoknál 28/42 (66,7 százalék), a tripláknál 9/26 (34,6 százalék) volt az arány. A 16 büntetőből pedig 14 ért célba (87,5 százalék).

Tadic

A DVTK Hun-Therm alapemberei közül, mindenki jól teljesített, a három magyar válogatott Aho Nina, Kányási Veronika és Lelik Réka mellett az amerikai Kaila Charles, az ausztrál Darcee Garbin, a montenegrói Milica Jovanovic és a francia Ana Tadic is alaposan kivette a részét a győzelemből. Utóbbi két kosaras lett a mezőny legeredményesebbje, azzal, hogy egyaránt 17-17 pontot szerezett. Ez Jovanovic tekintetében nem előzmény nélküli, ő ugyanis már a szerdai első meccsen is csapata legjobbja volt, Tadic viszont a ,,semmiből” jött.

Ugyanis a 25 éves center az előző két bajnokin, sem a döntő első meccsén, sem a Sopron Basket elleni elődöntő második mérkőzésén nem jutott szóhoz, mert egy meccsen csak négy külföldi szerepeltethető, és mivel a DVTK Hun-Thermnek öt légiósa van, és valakit mindig ki kell hagyni, egymás után veszítette el a versenyt a keretbe kerülésért, a litván Monika Grigalauskytével szemben (ahogy elveszítette a a márciusban Győrben megrendezett Magyar Kupa négyes döntő előtt is, ahol szintén nem léphetett pályára).

Most viszont élt a bizalommal, remekül teljesített, nagy odaadással, motiváltan játszott, és óriási érdemeket szerzett abban, hogy becserélése után a diósgyőri csapat szárnyalásba kezdett.

– Nagyon jó munkát végeztünk, komoly kihívás volt a tempót végig fenntartani. Védekezésben remekül együtt tudtunk működni. Mikor a győriek feljöttek, akkor sikerült megfékezni őket, így született meg ez a nagy különbségű győzelem – nyilatkozta szerényen a mérkőzés után a center, Ana Tadic, aki a meccs után boldogan lengette a diósgyőri szurkolóktól kölcsön kapott piros-fehér csíkos zászlót, és élvezte, hogy részese lehetett annak a frenetikus, csodálatos ünneplésnek, amit a diósgyőri szurkolók csaptak.