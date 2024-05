Moldicz Csaba, az MCC Külgazdasági Műhelyének vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a világgazdasági környezet radikális átalakulása, a technológiai változások miatt a gazdasági integráció relatíve veszített a jelentőségéből.

Kiss Rajmund erre reagálva kifejtette, hogy a brüsszeli bürokrácia kulturálisan és ideológiailag is megváltozott, egyre gyakrabban felmerül, hogy több jogkör szabályozását átveszi az unió a tagállamoktól. Jelenleg nem partnerségi kapcsolat jellemzi a brüsszeli bürokráciát - jelentette ki. Úgy fogalmazott: "szeretik eldönteni, hogy mit csináljunk, hogyan éljünk, hogyan gondolkozzunk". Ha nem ez történik, akkor "szeretnek rákoppintani a tagállamok fejére", amelyek nem azt a gondolatot viszik tovább, amit Brüsszel vagy a nyugati tagállamok szeretnének - hangsúlyozta. Megjegyezte, erre az elmúlt időszakban többször is volt példa.

Ferkelt Balázs az európai uniós támogatások felhasználásával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország elsősorban a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére fókuszált. Ennek eredményeként Közép-Kelet-Európában első az autópályák és gyorsforgalmi utak tekintetében - hangsúlyozta. Hozzátette, hogy Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában csak most indul ez a fejlesztési folyamat. A támogatások kapcsán kiemelte az agráriumot, az oktatást és a vállalkozásfejlesztést is.

Kiss Rajmund szerint az autópálya-rendszer miatt egyre több gyár települ vidékre. Kitért a gazdasági függőség kérdésére is, meglátása szerint olyan külgazdasági modellt kell kialakítani, amely a Nyugat vagy Kelet helyett a Nyugat és Kelet filozófiájára épül.

Moldicz Csaba is fontosnak nevezte az infrastrukturális beruházásokat, mind mondta, azok nélkül nincs kereskedelem. Véleménye szerint az észak-déli konnektivitást is fejlesztenie kell az EU-nak. A keleti nyitás kapcsán elmondta, hogy húsz évvel ezelőtt a világ befektetéseinek 80 százalékét "a Nyugat" finanszírozta, és húsz százalékát "a Kelet". Ez mára megfordult és erre reagálni kell, alkalmazkodni kell hozzá - hangsúlyozta a szakember. Ironikusnak nevezte, hogy korábban azért bírálták a keleti nyitást, mert az nem működik, most pedig azért, mert érkeznek a keleti beruházások.

Ferkelt Balázs megjegyezte, hogy a keleti nyitáshoz kellett a magyar EU-tagság is, hiszen ezáltal Magyarország duplán vonzó célpont a keleti befektetőnek. Hozzátette, hogy a Magyarországra települő keleti cégek jellemzően az európai piacokra termelnek.