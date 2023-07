A MÉMTE asztaliteniszezőinek táblaavató ünnepsége után nem sokkal a miskolci Vigadó étterem tulajdonosának, dr. Barkóczi István felajánlásának köszönhetően ismét megélénkül a miskolci Redoute környéke. Egykori számos nagy sportmulatság helyszínén, az étterem teraszán, július 25-én délután 4 órától rendezik meg Pastrovics Aladár Hajrá, Munkás! című könyvének bemutatóját. Az esemény díszvendége, nem csak személyes érintettsége okán, a könyv ajánlásának szerzője, Temesvári Miklós mesteredző, FIFA-instruktor lesz. A hely szellemét megidézve a szerzővel Sike Gábor sporttörténész beszélget a kötetről.

Akkortájt, amikor az egyébként 570 oldalas könyv még csak kéziratban volt, már írtunk a készülő könyvről. Pastrovics Aladár (aki egyébként a Zrínyi Ilona Gimnázium tanára) akkor elmondta, a könyvet egyfajta adósságként is írta a felmenői felé. A család történetében a sport mindig is hangsúlyos volt. Nagyapja és az édesapja – ugyanezen a néven – ismert és közkedvelt labdarúgói voltak Miskolcnak, az ifjabbik az 1950-es évek MMTE-játékosaként, idősebb Pastrovics Aladár pedig az 1920-as években előbb az MVSC, majd az MTK-Hungária színeiben országos szinten is ismert játékosnak számított. A Munkás, azaz a Miskolci Munkás Testedző Egylet (MMTE) 1910-ben alakult. Ez a sportkör egyike volt azoknak a belvárosi kluboknak, amelyek az akkoriban még meglehetősen szerény népkerti sporttelepen játszották első bajnoki labdarúgó-mérkőzéseiket. Pezsgő sportélet jellemezte ez idő tájt Miskolcot, sorban alakultak a sportklubok. Ezt az időszakot öleli fel a könyv, és tartalmaz mindent, amit a sportklub labdarúgó-szakosztályáról tudni lehet.