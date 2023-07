A Volánbusz Zrt. csütörtökön délelőtt ünnepélyes keretek között, sajtónyilvános eseményen jelentette be, hogy a vármegyében új Credobusok állnak forgalomba. A jelentős nagyságrendű fejlesztésnek köszönhetően a vármegye flottájának csaknem 10 százaléka megújult, a csuklós állomány átlagéletkora 11,4 évről 3,2 évre csökkent.

Dr. Bói Loránd, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésstratégiáért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a 3 milliárdos beruházás a helyiek kényelmét szolgálják a jövőben. „Fontos hangsúlyozni, hogy hazai autóbuszok állnak most fogalomba, amelyek Miskolc elővárosi vonalait, valamint Kazincbarcika, Tiszaújváros és Szerencs térséget érintik majd” – mondta. Arra is rámutatott, hogy ilyen nagy volumenű csuklósbusz flotta sehol nincs üzembe helyezve, mint a térségben.

Mérföldkő a térség életében

Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy impozáns és minden környezetvédelmi kiírásnak megfelelnek az új autóbuszok és légkondicionáltak is. „A kormány igyekszik mindent megtenni a közlekedés fejlesztéséért, és kiemelt cél, hogy minél kényelmesebben tudjanak utazni az emberek a Volán jártain” – mondta.

Riz Gábor, országgyűlési képviselő a hazai buszgyártás jelenéről beszélt. „A magyar tervezők bármikor tudnak nemzetközi technológiai munkát alkotni, a most átadott buszok is jó példák erre” – hangsúlyozta. Azt is elmondta: jól látszik, hogy átalakulóban van a teljes közlekedés, és inkább a kényelmi szempont már a legfontosabbak.