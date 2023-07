A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemrend, Soltész Lajos Emlékérem, Magyar Sebészetért Emlékérem, Semmelweis Emlékérem, és most a megyei Orvoskamara Életműdíja. Ez mind dr. Mátyás Lajos a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház orvosigazgató-helyettese. Sajátságos humora van, testalkatát a sportnak köszönheti (na meg valószínűleg a genetikának) Munkatársai betegei szeretik, és neki élete a kórház. Az érsebészeti szakvizsgája mellett orvos közgazdász végzettsége is van, mert szerette volna érteni is, hogyan működik pénzügyileg egy kórház.

B.Tóth Erika vagyok, hallgassák meg dr. Mátyás Lajossal készült beszélgetést. Ismerjék meg Őt.