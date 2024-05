Jó időtöltés lehet így május elsején a Miskolci Állatkertben tett séta. Már nyári nyitvatartás szerint üzemelnek, és akár egész napos programot is tervezhetnek a természet és állat kedvelők. Több kicsi állat is látható most, volt szaporulat bőven, például a kenguruknál.

Veress Tamás a Miskolci Állatkert gyűjteményvezetője B. Tóth Erika podcastjában beszél a szaporulatokról, és a gondozott állatokról.

