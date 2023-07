Kezd tarthatatlanná válni a szeméthelyzet az Avasi lakótelepen, Miskolcon. Több helyi is megkereste lapunkat a szerintük már-már aggasztó helyzet miatt. Az egyikük nyilatkozott is. Ő azt mesélte, hogy szabályszerűen harc folyik a guberálók között, ha a szeméttárolók tartalmát kell átnézni vagy kiüríteni. „Egyszerűn borzasztó, amit leművelnek, felfeszítik a zárakat, hibába védjük kennellel a hulladékot, bejutnak, és széttúrnak mindent, majd nyitva hagyják a tárolót” – mondta az egyik neve elhallgatását kérő panaszos. Azt is elmondta, hogy egy másik jelentős probléma a városrészen, hogy nagyon sokan illegálisan raknak le hulladékot néhány helyre, így előfordul, hogy hetekig hever a fűben autógumi, háztartási berendezési eszközök, de még bútorok is. „Tarthatatlanná vált a helyzet, az ember lassan már szégyell vendégeket hívni a lakásába, mert a környék úszik a vizeletszagban, a koszban és a mocsokban” – húzta alá.

Éjszaka is érkeznek a guberálók

Egy másik panaszos azt mesélte az Észak-Magyarországnak, hogy sokszor éjszaka jönnek a szemétért, és reggelre szembesülnek a problémával. „Sokszor nem is tudunk mit tenni, mert reggelre hever össze-vissza mindenféle hulladék az utcákon, és ha szelesebb az idő, már viszi is az összeset” – panaszolta. Azt is megosztotta, hogy látja az önkormányzati rendészet autóját járőrözni, és a rendőröket is, de úgy érzik, a probléma nem oldódik meg. „Gyakran van olyan, hogy reggelre néhány háztartási hulladék jelenik meg a házak előtt, amik hamar el is tűnnek, de a bútorok akár hetekig hevernek a közterületen” – mondta.

Megkerestük a városháza sajtóosztályát azzal kapcsolatban, hogy milyen konkrét lépésekkel küzdenek a közterületen elhelyezett hulladékok ellen. Azt írták lapunknak: „A közterületen keletkezett hulladék elszállítását a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. kollégái végzik, közszolgáltatási szerződés keretén belül. Ezenkívül több szemétszedési akció is szerveződött civil szervezetek, valamint magánszemélyek bevonásával. A Városgazda tavaly 65 millió forintot fordított az illegális hulladékhelyek felszámolására, elszállítására (ebben nem csak az avasi városrész van benne – a szerk.).”

Azt is írták, hogy az illegális hulladék elszállítását befolyásolja annak pontos elhelyezkedése. „Nem mindegy, hogy a hulladék közterületen vagy magánterületen található. Magánterületen lévő hulladék elszállításáról az ingatlan tulajdonosának kötelessége gondoskodni. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya illetékes a problémát kivizsgálni és eljárni mint hulladékgazdálkodási hatóság” – mutattak rá.

Arra is kitértek, hogy amennyiben magánterületen található hulladékról kap tájékoztatást Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, akkor annak tényét jelzik a tárgyi ügyben illetékes hulladékgazdálkodási hatóság felé. „A közterületen keletkezett hulladék elszállításáról az önkormányzatnak kell gondoskodni” – húzták alá.

Arra is rákérdeztünk, hogy mi a teendő a hulladéktárolók körül néha kialakult kaotikus helyzetek miatt. Azt írták: a szeméttároló edények mellett elhelyezett hulladék elszállításáról közterület esetén az önkormányzatnak kell gondoskodni, magánterület esetén pedig az ingatlantulajdonosnak. „Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy a folyamatos, maradéktalan formában történő szemétszállításhoz a magánszemélyek egyéni felelősségvállalására is szükség van. Sajnos arra nincs lehetőség, hogy az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kísérje a szemetelőket. Mindenképp szükséges az állampolgárok társadalmi együttműködése és megfelelő hozzáállása a szemetelés csökkentéséhez” – szögezték le.