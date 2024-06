Betörtek a Baráthegyi Majorságba szombat éjjel a vihar leple alatt. A Szimbiózis Alapítvány Facebook-bejegyzéséből tudtuk meg, hogy a manufaktúra épületét, a fogyatékos személyek foglalkoztatóját rámolták ki.

Leírják: "Az üzlet ablakát befeszítették, feltörték a zárt szekrényt és elvitték a pénzes kazettát, betörték a kézműves műhely ablakát és szétdúlták a helyiséget, az alsó szinten a sajtüzem ablakát nyomták be, majd a belső zárt raktárrészleg ajtaját a keretéből kitépték."

A Szimbiózis Alapítvány közösségi olodalán tették közzé a betörés képeit

Forrás: Szimbiózis Alapítvány

"Az anyagi káron kívül az érzelmi letaglózás, a döbbenet és a rémisztő jövő az, ami leginkább lesújtott bennünket. Mi eddig egy nyitott porta voltunk, a szó legszorosabb értelmében, az itt lakó és bejáró mintegy 100 fős közösség háromnegyede fogyatékos és megváltozott munkaképességű személy. Vajon boldogabb-e valaki attól, hogy magáénak tudhatja az idén nyitott kis boltunk teljes májusi bevételét? Láthatta, hogy kis kézműves tárgyakkal teli kis kuckót foszt ki éppen. Túléltük a 2010-es farmunkat sújtó árvizet, szembenéztünk a rezsiválsággal, és most erre is keresünk valamilyen megoldást. Bízunk a nyomozók hatékonyságában, de szeretnénk megelőzni, hogy hasonló nem várt látogatásokra sor kerülhessen. Ehhez kérjük segítségüket: biztonságtechnikai eszközökre (például kamerák, riasztók), azok beépítésére, egy tisztességes bejárati kapura, a teljes telep lekerítésének befejezésére lenne szükségünk. Támogatás, eszközfelajánlás, önkéntes munka, vagy egy jó ötlet is már sokat jelent számunkra. Várjuk kapcsolatfelvételüket a [email protected] címen."