A Miskolc nevezetességének számító Villanyrendőr, vagyis forgalomirányító fülke olyan formában lett visszaállítva, ahogy azt 1980-ban elbontották a Szemere Bertalan és Széchenyi István utcák kereszteződésében.

Miskolc egyik szimbóluma, a Villanyrendőr újra a régi helyén. Ünnepélyesen felavatták

Fotó: Fotó: Vajda János

Civil kezdeményezés a villanyrendőr visszaállítása



A szerda délelőtti átadóünnepségen elhangzott, hogy a visszaállítás civil kezdeményezésre és adományokból valósult meg. Veres Pál polgármester arról beszélt, hogy a Villanyrendőr része a miskolci identitásnak, egy miskolci kifejezés, amelyet a turisták számára mindig magyarázni kellett.

Az elnevezés az építményből származik, amely a város legendáriumának része, amit lehet szeretni vagy nem szeretni, de jelentősége vitathatatlan

– emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a projekt közösségi kezdeményezés volt, és civilek, lokálpatrióták finanszírozták, így nem Miskolctól vont el forrásokat a megvalósítás. „A múlt tisztelete nélkül nincs jelen, és a történelmünk őrzése szerint nincs jövő sem” – zárta szavait a polgármester.

Szimbólum

A Villanyrendőr Miskolc nagyvárossá válásának szimbóluma. Negyven év alatt senki sem felejtette el, hol volt, és fontos, hogy unokáink is tudják, ezért kellett tárgyiasítani – fogalmazta meg beszédében Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere. Kiemelte: ahogyan kétszáz éve a Miskolci Nemzeti Színház, úgy ez az emlékmű is közadakozásból valósult meg. Ez a civil kurázsi mindig is jellemző volt a városra.

A múltból kell építkezni

Szunyogh László, Miskolc főépítésze felidézte, hogyan valósult meg az újjáépítés.

Ha azt mondtuk, hogy találkozzunk a Villanyrendőrnél, és valaki visszakérdezett, hogy hol, rögtön tudtuk, hogy nem miskolci

– idézte fel emlékeit a helyről. Tisztában van vele, hogy nem mindenkinek tetszik a projekt, de sok időt töltött a bejegyzések tanulmányozásával, és a közösségi oldalon olvasható visszajelzések több mint 90 százaléka pozitív.

Ez nem a múlt. A múltat úgy kell használni, hogy tudjunk belőle építkezni

– zárta szavait a főépítész.

Szántó István a civil kezdeményezők részéről elmondta, hogy 2011 tavaszán merült fel a gondolat a Villanyrendőr visszaállításáról. A többi civil kezdeményező mellett kiemelte Daruka Tibor vállalkozót, akinek a segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg az építmény visszaállítása.