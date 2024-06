A 32. Bükki Hegyi Maraton-Kisgyörgy Ádám Emlékverseny elnevezésű terepfutó viadalt az előttünk álló hétvégén rendezik meg. A négy egyéni és egy váltó számot kínáló június 8-i, szombati versenyre még a helyszínen is lehet nevezni. Magyarország legidősebb, 1991-ben indult terepfutó maratonjának a versenyközpontját ezúttal is Miskolcon, a Majálispark – Királyasztalon jelölik ki. Az indulás évét figyelembe véve némi magyarázatra szorul a verseny sorszáma. Azért nem a 34. alkalommal rendezik meg idén a népszerű erőpróbát, mert a 2000-es évek elején a főszervező Kisgyörgy Ádám kórházi ápolással együtt járó betegsége miatt két alkalommal elmaradt a hegyimaraton. Az Ausztráliától Ukrajnáig, eddig közel 20 ország sportolóit fogadó viadal fővédnökségét Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere vállalta el. A 32. Bükki Hegyi Maraton-Kisgyörgy Ádám Emlékverseny kiemelt támogatója Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata.

„Az igazi kihívás, csodálatos környezetben!” mottót viselő versenyen négy hosszabb táv, maraton-egyéni (42,4 km), maraton-váltó (4×10,6 km), félmaraton-egyéni (21,2 km), kismaraton (10,6 km) várja a futás szerelmeseit. Ennek a négy versenyszámnak a mezőnye a 10,6 km-es, 330 méter szintemelkedéssel nehezített körpályán vetélkedik. A futók körönként visszatérnek az „erdei stadionba”, így a szurkolók, családtagok folyamatosan figyelemmel kísérhetik a verseny alakulását. A kevésbé felkészültek, illetve a nagyon fiatalok és az idősebbek számára a 3,5 km-es minimaraton kínál mozgási lehetőséget, melyet futva és túrázva is lehet teljesíteni. Az előnevezési határidő ugyan június 2-án lejárt, de a szervezők természetesen a helyszíni jelentkezésre is biztosítanak lehetőséget. Helyszíni nevezés és rajtszám-átvétel június 7-én, pénteken, 16-19 óra, illetve a verseny napján, június 8-án, szombaton 7 és 9.45 óra között, a versenyközpontban (Majálispark – Királyasztal).

Aki 1991-től egyszer sem hiányzott

Idén is ott lesz a mezőnyben a Veresegyházáról érkező dr. Horváth György, aki ebben az évben is elsőként adta le nevezését. Ő az a futó, aki eddig még soha nem hiányzott a Bükki Hegyi Maratonról és legtöbbször a leghosszabb távot teljesítette. Leadta nevezését a Fancsalban élő Bogár János, a magyar és a nemzetközi futótársadalom ikonja is, aki a kezdeti években győztese is volt ennek a versenynek, csakúgy, mint az Athén-Spárta közötti Sparthatlonnak, a Bécs-Budapest Szupermaratonnak, a 100 km-es Európa-bajnokságnak, vagy a Kassa-Miskolc Ultramarathonnak. A kismaratoni versenyszámban - jó néhány klubtársával együtt - rajthoz áll vármegyénk eddigi egyetlen párizsi olimpikonja, Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub korábbi U23-as világbajnoka is.