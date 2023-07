A vadászat a magyar társadalom és nemzet kultúrájának a része – mondta el köszöntőjében a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár Cigándon. Dr. Nobilis Márton kiemelte: a kormány olyan országban gondolkodik, melynek része az ezeréves kultúra fenntartása annak minden egységével, amelynek része a vadászat is. Azt is hozzátette, hogy az élelmiszer ellátásban is egyre inkább jelen vannak a vadételek, amelyeket a legtisztább és egészséges alapanyagok között tartanak számon. Elmondása szerint felmerült, hogy akár a közétkeztetésben is megjelenjenek a vadas alapú ételek.

Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere kiemelte: a rendezvény megszervezésével a sok másik mellé nem egy újabb főzőversenyt akartak létrehozni. Hagyományteremtő szándékuk volt a programsorozat létrehozásával, a vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos ismereteket szeretnék átadni, a vadásztársaságok és a lakosság közötti kapcsolatot akarják erősíteni. így jövőre is megtartják majd a programot. Ekkora léptékű vadászati rendezvény még nem volt a Bodrogközben – hangzott el. A bodrogközi városban számtalan kiállító jelent meg, valamint a szakmai programok mellett rengeteg kísérő rendezvény gazdagította a rendezvényt. A 11 résztvevő vadásztársaság között voltak olyanok, amelyek tagjai a Felvidékről és Erdélyből érkeztek. Mellettük a vadászati kultúrát szerető és népszerűsítő ismert emberek, például Koncz Gábor, Stohl András és Csőre Gábor színművészek, valamint Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós ugyancsak a résztvevők között volt. Szintén részesei voltak az eseménynek a vadgazdálkodáshoz és a vadászathoz kötődő különböző területeken dolgozó emberek is. Este a Sikátor, majd a Piramis együttes koncertjén szórakozhattak a résztvevők.