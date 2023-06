A franciaországi Sauternes-ből fogadtak vendégeket a tolcsvaiak. A tokaji borvidékhez hasonlóan borászatáról híres, Bordeaux melletti településsel testvértelepülési kapcsolata van Tolcsvának. A francia küldöttség tagjai közül többen konkrét kapcsolatfelvételi céllal érkeztek – közölte portálunkkal Csoma Ernő, Tolcsva polgármestere. Hozzátette: a két világhírű édes boros borvidéken található települések közötti kapcsolat 2021-ben jött létre. Előzőleg a tolcsvaiak látogattak Sauternes-be, ahol eseménydús négy napot töltöttek el – idézte fel a polgármester. Akkor inkább önkormányzati szintű találkozókat tartottak, míg most, a sauternes-i 15 tagú küldöttségben szép számmal voltak intézményvezetők, borászok, kereskedők, és itt volt például a Lalique nevű, két Michelin-csillagos francia étterem tulajdonosa is – sorolta Csoma Ernő. Az ottani szőlészeti-borászati középiskola igazgatója szintén gyümölcsöző tárgyalásokat folytatott a sátoraljaújhelyi Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójával – közölte. Ennek eredménye vélhetően diák- és tanárcsere program lehet majd – fejtette ki. A polgármester kiemelte: mindezeken túl a vendégek megismerkedhettek a környék borászati-, gasztronómiai sajátosságaival, értékeivel. Példaként említette azt a borkóstolót, amit a Szirmay-Waldbott-kastélyban rendeztek meg és az elmúlt 30 év legjobb borait ízlelhették meg a résztvevők, borszakértők ajánlásával.

Konkrét együttműködés is

A két település közötti kapcsolatot a Franciaország-Közép-Kelet Európa Kezdeményezések Egyesülete segítette tető alá hozni. José Osete, az egyesület elnöke szervezetük munkájáról és a tolcsvai együttműködésről kifejtette: amikor megérkezett hozzájuk a tolcsvai igény – amit az akkori francia nagykövet is támogatott – egy francia testvértelepülési kapcsolat létrehozásáról, a számtalan hasonló adottság okán szinte azonnal Sauternes jutott az eszükbe. Ott akkoriban voltak az önkormányzati választások és az új vezetés számára kiderült, hogy a Bordeaux-környéki településnek még nincs testvértelepülése, és éppen ők is szerettek volna egy ilyen jellegű kapcsolatfelvételt – mesélte az igazgató. A történet azonban nemcsak a két borvidéki település kapcsolatfelvételébe illeszkedik bele, hanem egyesületük törekvéseihez is kiválóan illeszkedik. Egyik fő céljuk ugyanis az, hogy a magyar és a francia vidék – a történelem során megszakadt – kapcsolata újraéledjen – fejtette ki. Jó a viszonya Sauternes-környéki és a Bordeaux-i borvidéknek a Tolcsvához néhány kilométerre található, sárospataki központú Tokaj-Hegyalja Egyetemmel is – fűzte hozzá José Osete. Kiemelte: számukra is fontos, hogy a kapcsolatok konkrét együttműködési projekteket is eredményezzenek, mint ahogyan az Sauternes és Tolcsva esetében is elkezdődött. Az oktatási lehetőségek mellett például zenei kapcsolatok is érlelődnek – mondta. Megjegyezte: a két település együttműködése is bizonyíték azokra a tapasztalataikra, hogy a kisebb lélekszámú falvak kapcsolatai intenzívebbek, mint a nagyobb városok közöttiek.