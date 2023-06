Engedély nélkül végezhető közterület használatok közé sorolják az utcazenélést: ez derül ki abból az előterjesztésből, amelyet jövő csütörtökön (június 22-én) tárgyal majd a miskolci közgyűlés, azaz a miskolci önkormányzati képviselők döntésén múlik, hogy elhárul-e az akadály a spontán utcazene elől.

„Felvetődött lakossági igények"

Mint az előterjesztésben olvasható: „A felvetődött lakossági igények alapján a közterületi utcazenélést érintő szabályok módosítása vált indokolttá. Városunk kulturális életét színesítheti, a közterületeinket hangulatosabbá teheti és az idegenforgalmat is kedvezően befolyásolhatja, ha a közterületeken minél nagyobb számban jelennek meg a tehetségüket bemutató zenészek, vagy a város különböző intézményeiben zenei tanulmányokat folytató fiatalok. A sok esetben spontán megjelenő utcazenészek számára könnyebbséget jelenthet, ha ezt a tevékenységet időigényes, külön engedély beszerzése nélkül gyakorolhatják".

Máshol ösztönzik, támogatják...

Az ügy előzménye, hogy Kishonthy Zsolt, a MissionArt Galéria társtulajdonosa azt nyilatkozta: már másfél éve próbálja elérni, hogy engedélyezzék az utcazenélést, eddig sikertelenül. Máshol ösztönzik, támogatják, hogy a fiatalok menjenek ki az utcára, terekre, s mutassák be a művészetüket, Miskolcon azonban megnehezítik, fogalmazott. Lehet ugyan utcazenélni, de engedélyt kell rá kérni, aminek megszerzése hónapokat vehet igénybe.

Megkérdeztük a városházát, hogy mi ennek az oka, ők a jogszabály ismertetésén túl azt is megjegyezték: "a közterületi utcazenélés feltételeinek kidolgozása jelenleg folyik a polgármesteri hivatalban, a vonatkozó rendelet módosítását a közgyűlésnek kell megtárgyalnia és elfogadnia".

Ezek lennének a szabályai

Nos, ez történik most meg, mint kiderült: zöld utat kaphat az utcazenélés, ha a képviselők rábólintanak, bár van néhány feltétel, amit be kell majd tartani. Az előterjesztésben ezek is olvashatók: az utcazenélés céljából igénybe vett terület nem haladhatja meg személyenként a 2 négyzetmétert, helyszínét legalább két óránként változtatni kell, hétfőtől péntekig reggel 8 és este 8 óra között, szombaton reggel 8 és este 10, vasárnap reggel 10 és este 6 között szabad csak utcazenélni. Kizárólag hangosítás nélküli élőzene szolgáltatható, rendezvények ideje alatt pedig annak területén nem végezhető utcazenélés.

Ha valaki nem tartja be a szabályokat, arra 200 ezer és 500 ezer forint közötti birság szabható ki.