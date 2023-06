A téma kapcsán kérdéseket küldtünk a városháza sajtóosztályának felvetvén azt is, hogy a világban általános, hogy a művészek bemutathatják tudásukat az utcákon. Igaz-e, hogy Miskolcon három hónap kell, hogy elbírálják és megadják az engedélyt, ha valaki utcazenélni szeretne?

Harminc nappal korábban

„Városunkban a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet értelmében a közterületek rendeltetéstől eltérő használata hatósági engedély alapján, az engedélyben előírt díj megfizetését követően történhet”, olvasható válaszlevelükben. Mint ahogy az is, hogy a város jelenlegi jogalkalmazási gyakorlata szerint az utcazenélés egyfajta rendezvény, és az érvényes szabályozás szerint „közterületen rendezvény tartásához közterülethasználati engedélyt kell kérni. A kérelmet rendezvények esetében legalább 30 nappal kell az esemény tervezett időpontja előtt benyújtani. Ennek indoka, hogy meg kell vizsgálni, hogy más rendezvényekkel, egyéb közterület-használattal a kérelmezett tevékenység nem ütközik-e, városüzemeltetési, közútkezelői szempontokból a rendezvény megtartásának nincs-e akadálya”. Mint írják, az eddigi gyakorlatban egyébként ennek a határidőnek a be nem tartása önmagában nem jelentett elutasítási indokot, kivéve, ha az idő rövidsége miatt lehetetlen a kérelem elbírálása. Az érvényes eljárási szabályok szerint a kérelem elbírálásának időtartama a 60 napot nem haladhatja meg. A gyakorlatban a rendezvények jellegétől, összetettségétől és a benyújtott kérelmek alaposságától függően, de általában jóval határidőn belül történik meg a kérelmek elbírálására.

A közgyűlésnek kell döntenie

Miért van szükség bizonyítványra az utcazenéléshez? Kérdeztük még, és megjegyeztük: ezer művész van a világban, akik zenei végzettség nélkül alkotnak, alkottak maradandót. A sajtóosztály válasza szerint a rendezvényekkel kapcsolatos kérdéskörhöz tartozik, hogy a szervezőnek a tevékenység végzéséhez kapcsolódó jogosítványait kell ismertetnie a kérelem benyújtásakor. Szerintük az bizonyára csak félreértés, hogy Miskolcon az utcán zenélni kívánók bizonyítványaira is szükség lenne. Hozzáfűzik: az utcazenélés és a rendezvények közötti különbség jogszabályi szinten való megjelenítése: a közterületi utcazenélés feltételeinek kidolgozása jelenleg folyik a polgármesteri hivatalban, a vonatkozó rendelet módosítását a közgyűlésnek kell megtárgyalnia és elfogadnia.

Nem egységes a szabályozás

A sajtóosztály válaszában arra is kitér, hogy több település vonatkozó szabályait áttekintve megállapítható, hogy a kérdéskör szabályozása nem egységes. A más városokban érvényes szabályozások általában a rendezvényektől elkülönítve kezelik az utcazenélést, de a tevékenység engedélyhez kötöttségében eltérő a gyakorlat. Van, ahol engedélyhez kötött az utcazenélés, de ahol engedély nélkül végezhető, ott a tevékenység gyakorlására vonatkozóan állítottak fel szabályokat: például hol és milyen időintervallumban lehet utcazenélni, vagy hogy hangosító berendezés használható-e. „A szabályok kialakításával a mi célunk is az, hogy vonzóvá tegyük a zenei tanulmányokat folytató fiatalok, vagy képzett zenészek számára is, hogy tehetségüket megmutathassák, s ezzel hangulatossá, vonzóvá tegyük közterületeinket, ugyanakkor mindezt konfliktusmentesen, a környezetükben élőket, dolgozókat legkevésbé zavaró módon tegyék" – fogalmaz válaszlevelében a városháza sajtóosztálya.