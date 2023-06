A férfiak lelkének is kell egy közösség, ahol kimondhatják, ami a lelkükben van, olyan körben, ahol nincsenek előítéletek és bátran vállalhatják érzéseiket, gondolataikat. Az intellektuális férfibeszélgetés témája ezúttal nagyon komolyra sikerült, azt taglalták az apák, hogy milyen szerepeket kell betöltenie egy férfinak a családban. A témafelvezető Dr. Lubinszki Mária egyetemi tanár, pszichológus volt, aki végigvette az apák kötelességeit és feladatait a párkapcsolattól, a gyermekvállalás körüli feladatain, a gyermek különböző életszakaszaiban betöltött szerepén át, egészen a családból kirepülő gyermek kezelésééig. De szó volt csonka családokról, az esetleges válás utáni apa szerepről, az új pár kezeléséről, a gyermek tinédzser koráról, de a nyugdíjas szülőkről is, ahol nagyon nagy lehet a generációs szakadék, ami jelentősen megnehezíti a szülő-gyermek és vele együtt az apa-gyermek kapcsolatot is.

Különböző élethelyzetekben

Dr. Lubinszki Mária felvezetőjében elmondta, hogy sokszor az anya definiálja az apát, az anyához képest határozzuk meg az apa szerepét, a gyermek pedig tudat alatt ennek az apaképnek szeretne megfelelni, bizonyítani. A pszichológus azt is elmondta, hogy a gyermek életében az óvodás kor környékén kerül előtérbe az apa, amikor a gyermek körüli teendők, ellátása egy új dimenzióba lép, már nem függ testileg az anyától. És az apának a legfontosabb szerepe a gyermek szülőről való leválásában van – mondta az egyetemi tanár. A kora est folyamán szó volt még a nagyszülői szerepről, melyet nem lehet elrontani - mondta a szakember, és a többgenerációs kapcsolatokról és együttélésükről, ami nem is olyan ritka hazánkban, főleg faluhelyen.

Nyáron is tervezik, hogy találkoznak – kicsit szabadabban

Fotó: Póczos Nikolett

De szóba került többek között az apák családfenntartó szerepének változása, átalakulása is. A beszélgetés nagyon tartalmasan alakult, mert a jelenlévő apák mindegyike más élethelyzetben volt és az apaszerep szinte minden fázisát fel tudták villantani.

Az Apakényeztető egy programsorozat, ami minden férfinak szól korosztálytól és családi állapottól függetlenül és ami bárki bárki számára nyitott. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, melyek elsősorban a férfiakat érintik, és amiről egy borkóstoló és egy kis harapnivaló mellett kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni, programjaik a PontközPont facebook oldalán mindig megtalálhatóak.

Az évad ezzel véget ért, de az apukák már tervezik a nyári találkozás lehetőségét is, egy sokkal szabadabb formában.