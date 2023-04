Golyó mesélt 1 órája

„Apa kocsit hajt”-ott az apasimogatón

Az Apakényeztető áprilisi vendége Vojcsik "Golyó" Ferenc, rallye versenyző volt a miskolci Pontközpontban, szerda kora este. Az ötletgazda, aki a házigazda szerepét is ellátta most is Jernei Péter volt.

Fotó: Póczos Nikolett

Nem meccset néznek vagy söröznek, hanem jókat beszélgetnek, falatoznak és boroznak az Apakényeztető program résztvevői. A rendezvény minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, melyek elsősorban a férfiakat érintik, és amiről egy borkóstoló mellett kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni, vagy éppen nézeteket ütköztetni. Fotó: Póczos Nikolett A három éve működő közösségépítő beszélgetésen mindig van egy központi téma, egy felvezető, de hogy onnan hová kanyarodik a beszélgetés, az csak a jelenlévők élményein, tapasztalatain, tudásán és érdeklődésén múlik. Ez a havi rendszerességgel működő „férfikör” már érintette a háború témakörét, kivesézték a férfi és az apa szerepét a családban, beszéltek a transzgenerációs traumákról, de vendégük volt már többek között Lehoczki László, egy atya és számos helyi vállalkozó is. Fotó: Póczos Nikolett A munka utáni levezetés alkalmával körülbelül 10 fő gyűlik össze egy intellektuális beszélgetésre. A hely befogadóképessége korlátozott, ezért kérnek előzetes regisztrációt, de a résztvevők köre mindig változik, így bárki csatlakozhat hozzájuk, hiszen így lesz izgalmas és érdekes minden alkalommal a beszélgetés. Szerdán az egykori rallye versenyző, az élő legenda Vojcsik "Golyó" Ferenc beszélt autókról, a technikai sporthoz vezető útjáról, mely motorizással indult, eredményeiről, a versenyek izgalmas pillanatairól és példaképéről Ferjáncz Attiláról.

