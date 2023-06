Az év végéig elkészülhet a Görömbölyt és Miskolctapolcát összekötő útszakasz – erről beszélt a minap egy más témában tartott sajtótájékoztatón Borkúti László, a görömbölyi városrész önkormányzati képviselője. A Demokratikus Koalíció színeiben politizáló képviselő elmondta, hogy a nyáron el is indulhat a kivitelezés.

Elégedettséggel fogadta

Korábban több ízben tiltakoztak a városrész lakói a készülő útszakasz ellen, a képviselő mégis elégedettséggel fogadta a mostani terveket.

Mint a városrész vezetője örömmel fogadtam, hogy megépül a görömbölyi út a mostani tervek szerint

– hangsúlyozta megkeresésünkre Borkúti László. Hozzátette: olyan szakaszban van a kivitelezés, hogy kizárólag közgyűlési döntéssel lehetne azt megakadályozni, de ilyen döntés nem született és fel sem vetődött. „Abba a táborba tartozom, akik az út megépülése mellett érvelnek, de olyan feltételekkel, hogy az csak 1 sávos lesz, két oldalán kerékpár sávval. Ezt teljesen elfogadhatónak tartom” – szögezte le. Azt is elmondta, hogy az alig több mint egy kilométeres útszakaszon 200 méterenként fekvőrendőröket is elfognak helyezni, ezzel is garantálva a forgalomcsillapítást.