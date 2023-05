Habár korábban lakossági fórum keretében igyekezett csitítani a kedélyeket Görömbölyön Borkúti László a körzet DK-s önkormányzati képviselője, láthatóan a lakosokat nem sikerült megnyugtatni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által tervezett kétsávos autóút megépítésével kapcsolatban Görömböly és Miskolctapolca között. Hegyi-Kéri Ágnes, helyi aktivista azzal kereste meg szerkesztőségünket, hogy már közel háromszáz tiltakozó aláírást gyűjtöttek össze az érintett városrészeken azoktól, akik nem kérnek a Görömbölyt és Tapolcát összekötni kívánó két sávos autóútból.

Felkeresték Veres Pált is

„Május 3-án Veres Pál polgármester fogadta mindkét városrészből az út ellen tiltakozó lakosokat 2-2 főt, hogy tolmácsolják a két miskolci városrész, a miskolctapolcai és görömbölyi emberek véleményét. Személyesen és írásban is ismertettük a problémánkat, ami az érintett területen élőket a leginkább felháborítja, hogy a korábban kommunikált kerékpárút műszaki tartalmának megváltoztatásáról nem egyeztetett az önkormányzat az itt lakókkal” – mondta lapunknak Hegyi-Kéri Ágnes.

Arra is kitért, hogy szerinte a jelenlegi városvezetés az elmúlt években kidolgozhatta a két városrészt összekötő kétsávos autóút tervét, ezen kidolgozott tervek alapján a hatósági engedélyeket megkérhette. Miklós Viktor, a polgármesteri hivatal pályázati főosztályának vezetője korábban egy áprilisi lakossági fórumon ezt cáfolta, ő azt hangsúlyozta, hogy a 2017-ben elfogadott műszaki tervek szerint valósulna meg a beruházás.

A városrészen élők a legjobban azt kifogásolják, hogy szerintük őket nem kérdezte meg senki a tervezett beruházásról, és azt is, hogy nem készülhetett hatástanulmány sem az esetlegesen megnövekedett forgalomról. Úgy látják a forgalomcsillapító nem akadály, amivel nyugtatják őket. Az áprilisi lakossági fórumon egy közlekedési szakértőtől elhangzott, hogy különböző forgalomcsillapító elemekkel csökkentenék az átmenő forgalmat a városrészen, de Hegyi-Kéri Ágnes szerint nem biztos, hogy ez elegendő akadály lenne. „Ezek a forgalomcsillapító megoldások már az áprilisi lakossági fórumon sem arattak osztatlan sikert” – emlékeztetett.

Arra is kitért, hogy a Veres Pállal való egyeztetés konstruktív volt és bíznak abban, hogy mindenki számára elfogadható megoldás fog születni az épülő úttal kapcsolatosan.

Az önkormányzat hárít

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a városháza sajtóosztályát, hogy milyen hatástanulmány készülhetett az esetlegesen megnövekedett forgalommal hatásairól, illetve arról, is hogy Veres Pál valóban elismerte-e, hogy nem egyeztetett az önkormányzat a városrészen élőkkel, mivel a sajtóosztály ragaszkodott hozzá, így a választ változtatás nélkül közöljük:

„A pályázatot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. augusztus 31-én nyújtotta be. Az engedélyező hatóság nem írta elő hatástanulmány készítését, így azt az előző városvezetés – akik megterveztették és elfogadták a projekt terveit – nem készíttettek. Mivel ez egy, a korábbi ciklusból megörökölt városi projekt, így az előkészítőket, a Fidesz-KDNP képviselőit kellene megkérdezni arról, hogy a kezdetekben miért mulasztották el megkérdezni a lakosság véleményét a beruházás terveiről. Az ön által idézett mondatot Veres Pál nem mondta, azért sem, mert a Velünk a Város frakció önkormányzati képviselője, Borkuti László folyamatosan egyeztett a területen élőkkel, és a közelmúltban lakossági fórumot is tartott a témában, ahol városházi szakemberek is képviseltették magukat. Itt teljeskörűen, a szakma tájékoztatta a résztvevőket a beruházás folyamatáról, terveiről, annak részleteiről. Ezt követően a görömbölyiek petíciót adtak át polgármester úrnak, ahol egyeztettek arról is, hogy a város megvizsgálja a területen a forgalomcsökkentés lehetőségeit. A korábban – 2017-ben - elmaradt, a projekt elfogadásakor szükséges, egyeztetéseket a jelenlegi városvezetés pótolja, igyekezve figyelembe venni a görömbölyiek és tapolcaiak véleményét. Fontos hangsúlyozni, görömbölyi és tapolcai lakosok közül támogatói is vannak a projektnek, hiszen a beruházás elkészültével például Tapolcáról – az ott lévő turisták által – könnyebben megközelíthető lesz Görömböly, a görömbölyi pincesor, azaz a turizmus fellendítésére is pozitív hatással lehet a beruházás.”

A Fidesz-KDNP szerint megint másra mutogatnak

A miskolci Fidesz-KDNP is reagált a beruházással kapcsolatos anomáliákra. Azt írták: „Már-már furcsa lenne, ha bármilyen beruházás kapcsán Veres Pál nem a múltba mutogatna. Más tollával ékeskedés és számonkérés helyett egy kérdés: 2019. óta vajon mi akadályozta meg a város jelenlegi vezetését, hogy megkérdezze az itt élőket a beruházásról? Miközben Veres Pál álságosan utasította el a Brassói utca felújítására benyújtott képviselői indítványt és mélyen hallgat a Miskolctapolca forgalmát nagyrészben elvezető Kiskőkötő-Nagykőkötő útjainak felújításáról, a Tapolca forgalmát bonyolító bevezető út felújítását elmulasztja. A helyismeret hiánya, az itt élők érdekeinek teljes figyelmen kívül hagyása, az egyhelyben toporgás és a visszafelé mutogatás jellemzi ebben a projektben is a város vezetését, melynek 2024-ben véget vetünk” - írták.