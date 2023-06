A gyógynövények jótékony hatásáról bizonyára sokakat nem kell meggyőzni. Hogy a kamillatea jó a torokfájásra, azt senki nem vitatja. Lokalizálja a gyulladást. A levendula altató hatása is közismert. A nyugati orvoslás is lassan -természetesen az orvosi kezelések mellett- de kezdi elfogadni egyes gyógynövényeinket. Hogy most júniusban melyik gyógynövény virágzik, mit lehet leszedni, arról Sári Róza fitoterapeutával beszélgettem.

B.Tóth Erika vagyok, kérem hallgassák meg a beszélgetést.