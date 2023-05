A Boon.hu tavaly augusztus 23-án ezt írta: „Ha valaki Miskolcra érkezik vonattal – márpedig még ma is ezrek használják ezt a közlekedési eszközt – és kilép a Tiszai-pályaudvar egyébként impozáns épületének főbejáratán, „kedves” felirat fogadja: „Üdvözöljük Miskolcon!” Aztán ugyanez alatta még két nyelven: angolul és németül. Eddig ez rendben is volna: normális gesztus egy vendégeit köszöntő várostól. Az igazi meghökkenés élménye azután következik, amikor a „kedves vendég” azt látja meg, hogy az ominózius – amúgy erősen megviselt – üdvözlő táblát egy lepukkant aluljáró lejárati lépcsősora felett díszeleg. Kedélyes fogadtatás. Egy a vigasztaló benne, hogy a Miskolcra érkező vendégnek nem szükséges az invitáló felitat alatti aluljárót használnia az úton való átkelésre, mert az esztendők óta használhatatlan. Patkányok és egyéb csatornalakók feltételezhető otthona. Ezt az önmagában is elkeserítő helyzetet még fokozza, hogy a vasráccsal lezárt aluljárón két hatalmas ördögi arc van felfestve.”

A polgármester ígérte meg

Portálunk akkori cikke nyomán a közösségi háló népe kommentek sorozatában a miénkhez hasonló véleményt fogalmazott meg a Facebook-on. Jó egy hónapnak kellett eltelnie, hogy az „illetékesek” lépjenek és megpróbálják eltüntetni a vendégriasztó állapotokat a Tiszai-pályaudvar elől. Veres Pál polgármester ezt posztolta akkor közösségi oldalán: „Újabb tájseb gyógyul be Miskolcon. Befedjük, rendbe tesszük a Tiszai pályaudvar előtti aluljárót, hogy a Miskolcra érkezők többé ne egy rozsdás vasrácsot lássanak meg először városunkból”

Aztán amolyan Luca széke tempóban folytatódott minden. Először csak körbekerítették a területet. Aztán eltűnt a rozsdás „Üdvözöljük Miskolcon! tábla mindhárom nyelven. Aztán lassan eltűnt maga az aluljáró lejárat, igaz csak a Tiszai pályaudvar főbejárata előtti, mert a villamosvégállomásnál lévő két kijárat maradt ugyanolyan, mint korábban volt. Szemétráoló és alkalmi illemhely.

A betemetett aluljáró lejárat helyére virágágyást építettek tavaly ősszel, virág azonban - az évszak mivoltának megfelelően - nem került bele.

Dolgoztak a kertészek

A napokban azonban igazi áttörés történt az aluljáró lejárata helyére épített virágágyásnál. Egy hatalmas DVTK-címert alakítottak ki rajta. A címer fehér felületeit fehér kavicsok képezik, a piros és aranyszínű részeket pedig piros és sárga virágokból alakították ki. A jószándékot nem mellékesen véve azt kell mondani, hogy olyasmi, mint a Tanú című filmben a magyar narancs, amely "kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk".

Aki tehát Miskolcra érkezik vonattal és kilép a főépület ajtaján, a szembe találkozik egy részben élő virágokból megalkotott hatalmas DVTK-címerrel. Persze ha ismeri és felismeri azt...