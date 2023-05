Milyen a miskolci bölcsészkar, milyen egyedi vonásai vannak az itteni képzésnek?

Három évtized alatt nagyon sokat változott, fejlődött, gazdagodott karunk struktúrája, képzési és kutatási portfóliója is. Három tudomány- és képzési területet művelünk: a bölcsészettudományi, a pedagógiai és társadalomtudományi képzésterületeket. Emellett unikális képzéseink is vannak, ilyen például a kulturális antropológia alapszak, és most már angol nyelvű képzéseket is indítunk. Ami külön értéke ennek a viszonylag fiatal bölcsészettudományi karnak, hogy nagy hangsúlyt kap a képzési portfólió gazdagsága, illetve nagyon fontos sajátosságként emelném ki a régióhoz kötöttségünket is.

Ez utóbbi, vagyis a régiós szerep mennyire befolyásolja azt, hogy piaci igényekhez igazítsák a képzést?

Nagyon erőteljes a beágyazódásunk a régió munkaerőpiacába, kutatási területeink fókuszában is igyekszünk megjeleníteni a regionális problémákat, illetve rendkívül szoros kapcsolatot ápolunk a köznevelési, közoktatási, önkormányzati és szociális intézményhálózattal, mint potenciális munkáltatókkal is. Nagyon fontos például a pedagógusképzési területen, hogy a hallgatóink lehetőség szerint minél nagyobb mértékben a város és a környező területek közoktatási, köznevelési intézményeiben töltsék szakmai gyakorlatukat. Ez igaz az osztatlan tanárképzésben és a gyógypedagógiai alapszakos képzésben résztvevők esetében is.

A társadalomtudományok területén is megjelennek a piaci igények?

A város és a megye számos szociális intézményével van nagyon szoros szakmai együttműködésünk, ahová szakmai gyakorlatra mennek a hallgatók. Kutatási témául választanak olyan társadalmi kihívásokat és problémákat, amelyeket az adott intézményrendszerben dolgozó kollégákkal közösen tudnak megvitatni, gyakran ott bukkannak ezeknek a jelenségnek a nyomára.