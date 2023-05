Majd Sárosi Krisztina és Druppa Judit reneszánsz öltözékei következnek a Ködmön Formáció Táncegyüttes előadásában. Ezt követi Fekete Kriszta iparművész csodálatos nagyestélyi jelenete, majd hernyóselyem kreációkat láthat a közönség. Ezt követi MEYKE autentikus népi ihletésű 6 modellje, ugyanis a többi öltözékét most éppen New Yorkban mutatják be. A bemutató záróakkordjaként ismét Mezei Ágnes tanítványai következnek Búcsúházy Piroska 13 kékfestő összeállításával, melyek a stúdió vezetője szerint jól ismertek hazánkban és külföldön egyaránt. Takács Ilona célkitűzése, hogy a miskolci publikumnak olyan modelleket mutasson be, melyeket Párizsban, Milánóban, Budapesten és New York kifutóin is láthatnak a szakmabéliek, mint fogalmaz, ezért dolgozik immár 54 éve.

A divatbemutató megszervezésében a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. volt Takács Ilona segítségére. A rendezvény fővédnöke: Veres Pál, Miskolc polgármestere.