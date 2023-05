A WHO 2009-ben nyilvánította május 5-ét kézhigiéné világnapjává. Ebban az évben ezen a napon indították el a kampányt, melyhez Magyarország is csatlakozott. ,,Moss kezet, és ments életeket", ilyen és ehhez hasonló szlogenekkel hívták fel a figyelmet a kézmosás fontosságára. A Covid járvány idején mindannyian megtapasztalhattuk, átélhettük a folytonos kézmosás szükségességét. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban is kézmosás kampányt indítottak idén május 5-én. B.Tóth Erika ottjártakor a Higiénés Osztály főorvosát dr. Molnár Mártát kérdezte a témáról.

dr. Molnár Márta

Fotó: Bujdos Tibor

Még több podcast a boon.hu oldalán itt!