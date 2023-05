A katasztrófavédelem tavaszi szúnyoggyérítéseivel párhuzamosan több településen a lakosság figyelmét is igyekeznek felhívni a hatékony védekezésre a ház körül. Néhány hasznos tanácsot mi is összegyűjtöttünk ezzel kapcsolatban.

- A szúnyogszezon mindig fokozatosan alakul ki, de jellemzően nyáron tetőzik. Nagy tömegű szúnyog jelenlétére egyelőre még nem kell számítani, mert eddig hűvös volt a tavaszunk. A rovarok változó testhőmérsékletű állatok, így az egyedfejlődésük, illetve az aktivitásuk erőteljesen függ a levegő hőmérsékletétől. Az alacsony hőmérséklet nem kedvez a szúnyogok fejlődésének, viszont a sok csapadék igen – mondta Paulovkin András entomológus, a Semmelweis Egyetem Fertőtlenítő Állomásának vezetője. - Nyáron a hőmérséklet emelkedésével akár egy hét alatt is ki tudnak fejlődni a csípőszúnyogok imágói a petéből. Tavasszal, amikor alacsonyabb a hőmérséklet azonban 1-3 hetes időintervallumról beszélünk, amíg a lárvák elérik az ivarérettségüket. A szúnyoglárvák bár 1 centiméternél kisebbek, de egyébként szabad szemmel is jól láthatók.

Férgeket is terjeszthetnek

A különböző szúnyogfajok eltérő mértékben lehetnek veszélyesek a melegvérű állatokra, emberekre nézve.

- A szúnyogok között léteznek árvaszúnyogok és csípőszúnyogok. Az előbbiek kizárólag növényi nedvekkel táplálkoznak és ökológiai szempontból fontosak, mert több élőlény táplálékát adják. Az utóbbiaknak pedig csak a nőstényei szívnak vért, amely a peterakáshoz szükséges, amellett, hogy a hímekhez hasonlóan növényi nedveket is fogyasztanak. A különböző szúnyogfajok más-más – pete, lárva, imágó – alakban képesek áttelelni. A házi szúnyog például imágóalakban szokott, tehát már a kifejlett szúnyog az, ami áttelel egy lakóépületben, vagy akár egy istállóban. Más fajoknál ez hosszadalmasabb folyamat, mert a petéből, vagy a lárvából először báb fejlődik és csak azután lesz kifejlett rovar. A 2010-es év végén összegezték, hogy 53 csípőszúnyogfaj és 3 inváziós trópusi szúnyogfaj él hazánkban. Az utóbbiak fonálférgeket, köztük szívférgeket képesek terjeszteni a kutyákban, ami ellen létezik megelőző védőoltás. A többi trópusi szúnyogfaj egyelőre nem tud tartósan megtelepedni Magyarországon és nem képes szaporodni sem. Viszont a klímaváltozás és a mediterrán hatás erősödése, vagyis a hőmérséklet emelkedése és a páratartalom növekedése a jövőben kedvezhet a trópusi szúnyogfajoknak. Például 1959-ig a mérsékelt égövi maláriaszúnyog betegséget is terjesztett hazánkban. Ez a folyószabályozásoknak és a DDT használatának köszönhetően tűnt el – említette a szakértő.

A vízgyűjtőkben tenyésznek

Bizonyos környezeti tényezők nagyobb rizikófaktort jelentenek a ház körül a szúnyogtenyészetek kialakulása szempontjából.

- A háziállatok jelenléte miatt nem, de haszonállatok nagyszámú tartása okán már megnövekedhet a szúnyogok száma egy portán. Emellett a telmák, azaz vízgyűjtőfelületek jelenléte is okozhatja ezt. Így lakótelepi környezetben kevesebb lehet a szúnyog, mint kertvárosi övezetben, vagy vizes élőhelyek közelében. Technotelmáknak hívjuk azokat az ideiglenes mesterséges vízgyűjtőhelyeket, ahol a szúnyogok lárvái megtalálják az életfeltételeiket. Ilyenek lehetnek például a gumiabroncsok, kaspók, esővízgyűjtő hordók, a háziállatok itatóedénye és a nem megfelelően kitakarított vízelvezetők. Tehát ezeket érdemes rendszeresen kiönteni, megtisztítani és esetenként letakarni szúnyoghálóval, hogy a szúnyogok ne petézzenek bele. Ismert eljárás, hogy a vízgyűjtők tetejére kicsi olajat öntenek, mert a házi szúnyoglárvák légköri oxigént hasznosítanak. Azonban ez a módszer megelőzésre nem alkalmas, csak a megtelepedett lárvák elpusztítására. Kaphatók olyan baktériumspórák, amelyek meghatározott toxint tartalmaznak és ha elfogyasztják őket a csípőszúnyogok lárvái, akkor elpusztulnak, de gerincesekre, például halakra egyáltalán nem veszélyesek. Ezeket nagyobb hordókba szokták tenni, mert kisebb edényekben kevésbé hatékonyak – magyarázta a szakember.

Krémmel enyhíthető a csípés

A kifejlett szúnyogok ellen a legfontosabb és leghatékonyabb a mechanikai távol tartás.

- Az ablakokra felszerelt szúnyogháló mellett léteznek szalag szúnyoghajtók is, amelyeket az ajtók elé szoktak tenni. Rovarirtó szerrel is lehet próbálkozni, akár spré, akár párologtató kiszerelésben, ha senki nem küzd a családban légzőszervi betegséggel. Léteznek olyan növények is, amelyek rovarriasztó illóolajokat juttatnak a levegőbe, bár ezek hatékonysága tudományosan nem igazolt. A füstölő spirálokat pedig a kertekben lehet alkalmazni. A bőrfelületre fújható sprék általában citridiol, vagy pikaridin hatóanyag tartalmúak. Mivel az emberek kis mértékben eltérő illatanyagokat bocsátanak ki, ezért a szúnyogok érdeklődésében és a rovarvédő szerek hatékonyságában is lehet különbség. A vércsoportok különbsége ebben a kérdésben egyelőre mérésekkel nem támaszható alá. Ha pedig már megcsípett valakit a szúnyog, akkor jobb, ha nem vakarja a csípés helyét, mert a test felszínén élő baktériumokat bejuttathatja a sebbe. Érdemes inkább antihisztamin hatású krémeket használni, amelyek enyhítik a szúnyogcsípés kellemetlen hatásait – ajánlotta Paulovkin András.