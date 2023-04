Félhosszú haj, trapéznadrág, kockás ing és tarka blúz: néhány jellegzetes viselet az 50 évvel ezelőtti felvételeken. 1973. június 10-én járunk, akkor tartották a rockfesztivált a Diósgyőri stadionban. A képeken többek között Bergendy, az Illés, Török Ádám, Koncz Zsuzsa a színpadon, de minket most inkább azok a fotók érdekelnek, amelyeket a közönségről kattintottak a fotósok. Nagyon érdekes látni. Nem csak azért, mert sokszor úgy érezzük, hogy ha színesek lennének a képek, akkor sok lány akár a mai, 2023-as főutcán is megállná a helyét – sok minden újra divatba jött az akkori öltözékekből – hanem azért is, mert lehet, sokunk anyukája, apukája, sőt, lehet, hogy nagyszülei is farkasszemet néznek velünk a fotókról. Néhány óvodáskorú gyermeket is lencsevégre kaptak a fotósok. Vajon ők deresedő hajú középkorúként emlékeznek-e az akkor történtekre?

Vajon felismeri őket valaki?

Forrás: Fortepán, adományozó: Urbán Tamás

Vajon találunk-e valakit, aki ráismer valamely rokonára, ismerősére, vagy esetleg saját magára a felvételeken? Kérjük, írják meg nekünk a [email protected] email címre!

A fél évszázad tiszteletére – azóta a magyar Woodstockként vonult be a történelembe a diósgyőri fesztivál az amerikai, 1969-es, korszakalkotó koncertre hajazva – az idén újra rockfesztivált rendeznek Miskolcon. Mikor máskor, mint június 10-én? Biztosan érdemes lenne újra hasonló fotósorozatot is készíteni.