Május 2 - án csütörtökön 16 óra 30 perckor a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztályának Tárgyalójában újra ülésezett Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága.

A csütörtöki ülésen két fő polgármesterjelöltet, tizenhét fő egyéni választókerületi jelöltet, nemzetiségből kettő görög, öt ruszin, három szlovák jelöltet vettek nyilvántartásba és öt roma nemzetiségi jelölt esetében - mivel nem volt meg a megfelelő aláírás mennyiség - a bizottság elfogadta a nyilvántartásba vételnek az elutasítását.

Amire figyelni kell

Dr. Ignácz Dávid Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője az elutasításokra kitérve megjegyezte, hogy mikor az ajánlóíveket megkapják a a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek, akkor mellé megkapják a teljes nemzetiségi listát is, tehát pontosan név és cím szerint tudják, hogy kik tartoznak az adott nemzetiséghez és őket érdemes felkeresniük. Fontos tényező az is, hogy még gyűjthetik az aláírásokat a jövőhét hétfő 16 óráig, tehát még kérhetnek újabb íveket, és ezekhez gyűjthetnek még a továbbiakban is, így még megtörténhet később a nyilvántartásba vételük.

Ők lettek polgármesterjelöltek

Az április 20-án indult kéthetes ajánlásgyűjtés során a polgármesterjelölteknek ötszáz, míg az önkormányzati képviselőknek változó mennyiségben, nagyjából hatvan és hetven közötti számban kell érvényes ajánlást bemutatniuk.