Ötven éve rendezték meg a mai napig legendás Diósgyőri Rockfesztivált Miskolcon a DVTK akkori stadionjában. Az egynapos rendezvény délelőtt kezdődött és az akkori magyar könnyűzenei élet seregszemléje volt. 1973. június 10-én 20 ezer ember vett részt a koncertfolyamon.

Az idei jubileumi emlékév fő mozzanata szintén június 10-én lesz a Diósgyőri vár mellett a Lovagi Tornák Terén, illetve az előtte lévő vásártéren és egy, a kisszínpadnak helyet adó elkerített füves területen.

Nem véletlen az emlékév kifejezés, ugyanis a programsor már januárban elindult Miskolcon egy rockfotó kiállítással, június 9-én a városházán lesz a magyar fesztiválokra fókuszáló kiállítás is, illetve aznap egy külsősök részére is látogatható szakmai konferencia, több neves előadóval. A magyar fesztiválok történetét, evolúcióját fogják körbejárni a szakemberek.

Június 10-én, a Lovagi Tornák Terén és környékén már kora délután elindul a jubíleumi program Kisszínpad műsorával, ahol az első etapban a ’70-es évek dalai csendülnek föl.

Kisszínpad

13.30 Miskolci Illés EmlékZenekar

A Miskolci Illés EmlékZenekar (MIEZ) 2005-ben alakult, és azóta az országban egyedülálló módon képviseli az Illés együttes legendás életművét – akik az 1973-as Diósgyőri Popfesztiválon is felléptek. A zenekar maga mögött tudhatja az Illés együttes tagjainak támogatását is. Az évek során több száz sikeres koncerten hangozhattak fel az Illés együttes hallhatatlan slágerei a MIEZ előadásában – határon innen és túl. A közelmúltban a zenekar megkapta Szörényi Levente és Bródy János megtisztelő személyes ajánlását.

14.30 Mini Art-űr + Török Ádám, Horváth Balázs (Bíborszél)

Török Ádám 1973-ban legendás formációjával, az akkori MINI-vel lépett színpadra Diósgyőrben. Most egy miskolci zenekar vendégeként tér vissza 50 év után az egykori fesztivál városába.

A 2019 óta működő Mini Art-űr megjelenésében, zenéjében és mondanivalójában is a hippi-korszakot, a legendás flower-power időket idézi, a fellépéseken elhangzó számok döntő részben a szabadság-szeretet-barátság témakörét boncolgatják. A csapat önmagát „zenélő céh”-nek aposztrofálja, elkötelezett az 1968-ban Török Ádám által alapított Mini együttes szellemisége, zenei-, gondolati világa irányában, szorosan véve mégsem tekinthető hagyományos tribute vagy cover formációnak. A klasszikussá vált Mini-dalok többségét ugyanis saját zenei arculatukra formálva tolmácsolják a közönségnek. Az együttes elkötelezett abban, hogy Török Ádám és a Mini életműve, ez a hatvanas évektől kezdődő hatalmas zenei kincs megmaradjon, ne vesszen el, hanem időről-időre találja meg az új nemzedékeket.

Nagyszínpad

15.30 Ivan and the Parazol

17.00 godfater. – Tátrai Tibor zenekara

Tátrai 1973-ban, 21 évesen a Syrius zenekarral lépett színpadra. Most új formációjával mutatkozik be Miskolcon. Ha kicsit eljátszunk a gondolattal… Milyen lenne az, ha a godfater Syriust is játszana? Tátrai Tibor a Kossuth- és Liszt-díjas, valamint Érdemes Művész gitárlegenda nevét senkinek sem kell bemutatni. A kultikus Tátrai Band mellett olyan zenekaroknak volt a tagja, mint a Skorpió, Hobo Blues Band, Generál, Boom Boom és a Magyar Atom. 2020-ban hívta életre új zenekarát, a godfatert. A godfater. egy igazi szupergroup, hiszen Tibusz mellett színpadon áll az énekes-billentyűs Szebényi Dani, az egyik legkeresettebb billentyűs, dalszerző, stúdiózenész, az új zenészgeneráció aktív képviselője. Mike Gotthard, akinek játékában keveredik a blues, a rock, a jazz és ezt hihetetlen erővel tárja a közönség elé. Kéri Samu zenészcsaládból származó basszusgitáros, aki egy, szemtelenül fiatal tehetség. A patinás névsort pedig, Borlai Gergő zárja, aki az elmúlt évek során, hosszú munka eredményeként, igazi világsztárrá vált. Több mint 500 lemezen játszott már karrierje során, emellett zeneszerzőként is aktív. Zenéjük a blues és a rock energikus, csak rájuk jellemző egyvelege. Saját dalok mellett műsorra tűzik Tátrai Tibor pályafutásának dalait is. 2021-ben a godfater. azt az energiát és zeneiséget képviseli, amit csak a felsorolt emberek tudnak adni. Finom blues, rock, soul keveredik a tehermozdony súlyával megszólaló riffekkel.

18.45 Péterfy Bori Love Band

Péterfy Bori énekesnő-színésznő pályafutása a kilencvenes évek elején kezdődött Budapesten, ahol a virágkorát élő alternatív színházi közeg aktív szereplője, később pedig a Nemzeti Színház tagja volt. Zenei karrierje a Tövisházi Ambrus zeneszerző-zenekarvezető által kitalált Péterfy Bori & Love Band-el indult el 2007-ben, a Hajolj bele a hajamba című dallal, amely egyszerre országos ismertséget szerzett Borinak és a zenekarnak. Sanzonokból, alternatív rockból, és színes, pszichedelikus popból összeszőtt első albumuk felhelyezte a magyar zene térképére a Love Band-et, amely – Bori terhessége miatti rövid szünetet kivéve – folyamatosan turnézik. A tízéves jubileum alkalmával készült Bori X című album formabontó módon egy ingyenesen letölthető telefonos játék-app formájában jelent meg, amelyben a lemezanyag dalaihoz tartozó pályákon kell végigvezetni Bori figuráját az akadályokon. A működésének eddigi tizenhárom éve alatt összesen hét stúdióalbumot megjelentető banda rendszeresen járja az országot, és mindenhol maximális energiával ad fesztivál- és klubkoncertekkel.

20.45 P.Mobil + Tunyogi Bernadett

1973-ban a fesztiválon indult el a P. Mobil pályafutása, egy pár hónappal korábbi névváltoztatás után. Ha az akkori felhozatalt vizsgáljuk, rá kell jönnünk, hogy ez a produkció az, amelyik még napjainkban is teljes erővel van jelen a hazai rockéletben. Miskolcra a budapesti arénás koncertjük után érkeznek…

23.00 Zenevonat + Karácsony János, Solti János

Itt szintén van ’73-as kötődés, bár az LGT nem lépett föl az ominózus eseményen, viszont Karácsony James itt volt a Generállal, Solti János pedig a Teátrumban dobolt akkor. A 1 óra 30 perces koncertműsor a legendás LGT zenekar életművét mutatja be, a legismertebb dalain keresztül. A jól ismert slágereken túl, (Nem adom fel, Ő még csak 14, A dal a miénk, Álomarcú lány, Embertelen dal… stb) felcsendülnek továbbá az LGT munkásságához köthető olyan jellegű szerzemények, melyeket a zenekar, a korszak nagy előadóinak írt. (Kovács Kati, Katona Klári, Révész Sándor)

A formáció gerincét Karácsony János James és Solti János, az LGT zenekar egykori tagjai. Somló Tamás, (aki haláláig a produkció tagja volt) illetve Szirota Jennifer és Heincz Gábor „Biga” alkotják. A produkció dalainak élő megszólaltatásá a kiváló Abrakazabra zenekar és vezetője, Varga Antal gondoskodik.

Újra Kisszínpad

00.30 Bohemian Betyars

Evés, ivás, duhajkodás, szerelem és sírva vigadás. A Bohemian Betyars 2009-es működése óta nem csak ország, de világszerte belopta magát egy tekintélyes méretű közönség szívébe speed-folk-freak-punkos, magával ragadó, energikus formációjával. A koncertjeik közvetlen, ösztönből áradó, életigenlő hangulata felszabadítja a közönség érzelmeit, az ember zsigerébe hatol, és minden lábat táncra bír. Különleges hangzásukkal hitelesen képviselik a hazai keserédes szemlélet unikumát, zenéjükben egyedi, saját ízlésükre formálják a magyar, balkán és cigány népzenét a punk, ska és még megannyi stílus találkozásával. Kezdetekben igazi csavargók módjára járták körül utcazenélve Európát, mára a hazai és európai klubbok és fesztiválok visszatérő vendégei, de megjárták már Kínát, Japánt, Dél-Koreát és az Egyesült Államokat is.

Kalandvágyuk továbbra is hajtja őket előre, hogy a világ minden pontjára eljussanak, és zenéjükkel megmozgassák az ember testét-lelkét egyaránt, bármerre is járjanak. Legyen utcán, klubban vagy fesztiválon a Bohemian Betyars örömzenéje, magával ragadó ritmusai kizökkentenek a hétköznapokból, és beledobnak az önkívület mélyvizébe, pont úgy, ahogy ezt kitervelték.

A nagyszínpad átszerelési szüneteiben a kisszínpadon miskolci zenekarok kapnak félórás fellépési lehetőséget. Az ő nevük is hamarosan publikus lesz.