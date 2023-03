Fedor Vilmos polgármesteri megbízott a kultúra ünnepének nevezte azt a programsorozatot, amelyet erre az esztendőre tervez Miskolc városa. Veres Pál polgármester megerősítette, hogy a város vezetése szeretné, ha ünnepi év, a kultúra esztendeje lenne 2023. Az első momentum a sikeresen végződött Miskolci Kocsonyafesztivált volt, de a további mérföldköveket a 200 éves színház, az 50 éves rockfesztivál, a 60 éves szimfonikus zenekar, a 40 éves állatkert, vagy a 30 éves bábszínház jelentik.

A városvezető szerint végleg le lehetne törölnie Miskolcnak az a bélyeget, amit évtizedeken keresztül ráragasztottak, hiszen bebizonyosodott, hogy Miskolc egy kulturálisan sokszínű város és úgy is szeretné magát meghatározni. Veres Pál az idei legfontosabb napnak augusztus 24-ét nevezte, mert akkor lesz 200 esztendeje, hogy Miskolcon megnyitotta kapuit a kőszínház, amely a mai Magyarország területén az első, a történelmi Magyarország területén a második kőszínház volt. Ezt méltóképpen szeretné a város megünnepelni. Ez arra is alkalom lesz, hogy a színházi dinasztiát alapító Latabár Endrére is emlékezzenek, aki nagy szerepet töltött be a miskolci színjátszás életében. Ő 150 esztendeje fejezte be földi pályáját, Miskolcon van eltemetve.

A Magyar Woodstock

Fontos jubileum lesz június 10-én, hiszen 50 esztendeje a diósgyőri stadionban 20 ezer ember előtt a honi könnyűzenei élet legjobbjai léptek fel. Ez volt az első középkelet-európai rockfesztiválja, amelyet a rocktörténetírók úgy emlegetnek, hogy Magyar Woodstock. Novemberben lesz, hogy hatvan éve megalakult a Miskolci Szimfonikus Zenekar, amely itthon és külföldön egyaránt öregbítette a város komolyzenei hírnevét. Harminc esztendős idén a Miskolci Csodamalom Bábszínház és nyáron lesz 40 éve, hogy létrejött a vadaspark, a mostani állatkert elődje. „Ezért mondhatjuk joggal, hogy az idei a kultúra éve Miskolcon, mert ennyi kerek évforduló ritkán adatik meg egy város életében” – jelentette ki Veres Pál.