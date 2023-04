Közösségi programok

Gémesné Koós Adrienn kisebbik gyermekét érkezett beíratni.

„Mi közel lakunk az iskolához, ez a körzetes iskolánk és nagyon jó iskolának tartom az intézményt. Nekünk a fő szempont már a nagyobbik gyermeknél is az volt, hogy közel legyen az otthonunkhoz és jó pedagógusok tanítsanak az iskolában és tapasztalataink szerint ezek itt mind megvalósulnak. Már a nagyobb gyermekünk is ide jár, így egyértelmű volt, hogy a kicsit is ide íratjuk. A német kéttannyelvű osztályba szeretném ha járna. A nyelvi oktatást nagyon fontosnak tartottam, ezért esett a választás erre az iskolára. Én nem tudok németül, de a férjem igen, így tud majd segíteni a fiamnak és ha kell, könnyebben vált át németről - majd ha szükséges - angolra. Az oktatás mellett pedig folyamatosan járnak majd bábszínházba, színházba, könyvtárba, múzeumba intézményi keretek között”.

Jóczik Attila egy elvárást támasztott az iskolával szemben, „hogy az első négy évfolyam egy játékos átvezetés legyen az intenzív és rendszeres tanulás irányába. Nyolc iskola iskolalátogató rendezvényén vettünk részt, szerettem volna látni, hogy milyen lehetőségeink vannak. De adott volt, mert én szerettem volna a német nyelvet és ezzel rögtön beszűkültek a lehetőségeink, mert tudomásom szerint Miskolcon csak két általános iskolában lehet a megfelelő szinten ezt az idegen nyelvet elsajátítani. Emellett nagyon jó rendezvényeken vettünk részt. Végigpörgettem az iskola honlapját és az igazgatónő is rengeteg információval látott el bennünket. A tanítók hozzáállását figyelve pedig azt hiszem, nagy gond nem lesz”.

Egy család is érkezett a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskolába, akik elmondták, hogy az ő szempontjaik azok voltak, hogy jó iskola legyen, barátságos légkör uralkodjon az intézményben és hogy magas színvonalú legyen a nyelvoktatás.

„Mi nem ebbe a körzetbe tartozunk, tehát még kérdéses, hogy valóban itt lesz-e a helye a gyermeknek. De mi nagyon szeretnénk, úgyhogy örülnénk, ha ide felvételt nyerne. A nagyobb gyermekünket irattuk most be, ő megy először iskolába. Szeretnénk azért állandó visszajelzést kapni majd, hogy hogy érzi magát, hogy fejlődik a magas szintű oktatás mellett. Ismerősök között kérdeztünk körbe és tájékozódtunk az iskolákról. Tudtuk, hogy mit szeretnénk és ehhez kerestünk intézményt – mondta az anyuka.

Mikitáné Újjobbágy Erzsébet igazgató elmondta „a Kréta felületen belüli BEI rendszer (Beiratkozás Általános Iskolába) április ötödikén megnyílt, ahol az érdeklődő szülők regisztrálni tudták a gyereküket, fel tudták vezetni a lakhelyét, a kiválasztott általános iskolát és minden olyan adatot meg tudtak adni előzetesen, ami szükséges. De ezeket aztán igazolni kell, személyesen. Tavaly egészen augusztus 31-ig be tudta hozni a szülő azokat a dokumentumokat, melyeket előzetesen regisztrált a Kréta rendszerbe, most erre két nap áll rendelkezésére. Ezzel nem válik véglegessé a gyermek helye. Ezek az adatok még átfutnak egy felülvizsgálaton és május 5. után értesítik a szülőt, határozat formájában, hogy a gyermeke tanulói jogviszonyát mely intézményben kezdheti meg, majd az osztálybesorolás az iskola igazgatójának jogköre. Abban az esetben, ha túljelentkezés van, egy sorsolási mechanizmus dönti el a gyerekek sorsát. Kicsit több, mint egy évtizede, hogy 3 osztályt indítunk. Ebből az egyik a német két tanítási nyelvű osztály, a városban egyedüliként itt. Mi az angol nyelvet preferáljuk még, így úgynevezett nyelvi előkészítő osztályokat is, ahol a gyerekek már első osztálytól tanulják az angol nyelvet, heti két órában.

Szeretik a szülők, ha gyermek minél hamarabb tanul idegen nyelvet. A köznevelési törvény szerin az maximális osztálylétszám 27, a minimális pedig 14 és a 27-et még 20 százalékkal lehet bővíteni. A köznevelési törvény előírja a minimális és a maximális osztálylétszámot. A minimális 14, a maximális 27, de ez növelhető 20 százalékkal.

„Én bízom benne, hogy három korrekt létszámú osztályt meg tudunk tölteni gyermekkel. A két tannyelvű képzésnél olyan harmincas létszámban bízunk, a két angolos preferátumú osztályunkban pedig olyan 25-26-27 fővel számolunk, tehát olyan 80 körüli létszámban reménykedünk” - mondta.