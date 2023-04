Az elmúlt időszakban az infláció és az árak emelkedése egyre nagyobb terhet jelentett a családok számára, különösen a nyaralások és a szabadidős tevékenységek területén. Ennek ellenére a Táborfigyelő legfrissebb adatai azt mutatják, hogy a nyári táborok iránti kereslet továbbra is növekszik. A Táborfigyelő gyerektábor elemzéséből az derült ki, hogy a drágulások ellenére töretlen a foglalások száma az éven. „A magasabb árak miatt sokan aggódnak, és van is alapja a félelemeknek. A gyerekek étkezése, a bérleti díjak, az állatkerti, múzeumi vagy strandbelépők díjai is növekedtek, az alapanyagigényes vakációs lehetőségek költségeiről nem is beszélve. A jelenlegi, előzetes adataink alapján egy napközis tábor átlagára 45 ezer forint lesz, míg 70 ezer forint magasságában lesz az ottalvós táborok átlagos díja” – mondta Tóth Béla, a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetője.

Töretlen az érdeklődés

Az árak emelkedése ellenére a nyári táborok iránti kereslet továbbra is erős maradt. Arra is rámutattak, hogy a szülők továbbra is fontosnak tartják, hogy gyermekeik élményekben gazdag nyarat töltsenek el, és a nyári táborok lehetőséget nyújtanak erre. „Azt látjuk a táborfoglalási adatokon, hogy a jelentkezések dinamikája egyezik a tavalyi rekordévvel, azaz annak ellenére, hogy növekedtek az árak, a családok mégis tudnak tábort foglalni csemetéiknek. Ennek oka lehet, hogy sokan élni szeretnének a jellemzően április közepéig érvényben lévő előfoglalási kedvezményekkel, másrészt a szülők anyagi helyzete erősebb, mint a 2017-es ugyanekkora mértékű áremelések idején” – mutatott rá a Táborfigyelő vezetője.

Élményekben gazdag programok

A nyári táboroknak számos előnye van. Többek között az, hogy a gyermekek számára lehetővé teszik, hogy új barátokat szerezzenek és új készségeket sajátítsanak el. Emellett a táborok általában tele vannak különféle szórakozási és tanulási lehetőségekkel, amelyek hozzájárulnak a gyermekek személyes fejlődéséhez. A választék rendkívül széles, több mint 600 táborturnus foglalható már, köztük hagyományos, különleges és akár extrém táborokkal.

Már félig tele vannak

Megkerestünk néhány vármegyénkbeli, táboroztatással foglalkozó szálláshelyet. A pálházi Hanyi Istók Turistaház azt mondta a boon.hu-nak, hogy folyamatosak a foglalásaik. „Az változó, hogy mikor telik be a tábor, hiszen a foglalások nem egységesek, mivel nekünk több táborkoncepciónk van, például vannak vándortáboraink, de a szokásos iskolaitáboraink is” – mondta portálunknak a turistaház munkatársa. Azt is elmondta, hogy az évek során azt tapasztalják, hogy inkább kivárnak az iskolák a foglalásokkal, de vannak olyan vendégcsoportjaik is, akik fixen évről-évre azonos időre foglalják le a tábort. A bózsvai Bibliatábor is hasonló tapasztalatokat osztott meg portálunkkal. „Mindenki igyekszik időben foglalni hozzánk, mivel nekünk az egyházi táborok lebonyolítása a specialitásunk. Az első táborunk az iskola befejezését követően már meg is kezdődik, amire már most a foglalások felénél járunk ez nagyjából 200 főt tesz ki” – mondta Jónás Tibor, a tábor vezetője. Azt is hozzátette, hogy a többi táboruk inkább tematikus jellegű, amelyekre a foglalások szintén folyamatosak.