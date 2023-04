Azoknak az olvasóknak, akik könyvet kölcsönöztek, de nem vitték vissza időre, és ezért késedelmi díjat kellene fizetniük, ma érdemes visszavinniük azokat a könyvtárba. Ma ugyanis megbocsátanak: elengedik a bírságot – tudtuk meg Péterné Szolnoki Ildikótól, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár szolgáltatási osztályvezetőjétől. Ez az akció azoknak szól, akik már régebb óta el vannak maradva a könyv visszavitelével, a könyvtár most így szeretné visszaszerezni köteteit – mondta Péterné Szolnoki Ildikó. Ma a központi könyvtárban és a fiókkönyvtárakban tekintenek el a késedelmi díjtól. A szolgáltatási osztályvezető szerint ezek között vannak kisebb, 200 forintos és nagyobb, ezres nagyságrendű tételek is. Sajnos sokan azért nem hozzák vissza a könyveket, mert nagy késedelmi díjra számítanak, de ez a mai napra megoldódik. Előzetesen 20-30 emberről tudnak és várják, őket levélben is értesítették – mondta.