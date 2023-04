Már egészen kicsi korától teljesen természetes volt számára, hogy a szülei elvitték magukkal, és gyógynövényeket gyűjtöttek. Édesapja mindig mondta neki, hogy melyik mi és mire jó, meséli lapunknak Lopes-Szabó Zsuzsa, a nemrégiben, 94 éves korában elhunyt Szabó Gyuri bácsi lánya. Szabó Györgyöt mindenki a bükki füvesemberként emlegette. Amellett, hogy teáival, gyógynövényeivel, tanácsaival emberek tízezreinek segített, számtalan helyen ismerték el tevékenységét, a legmagasabb állami kitüntetését 2018. március 15-én vehette át: a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. 2022 decemberében hunyt el.

Javasasszony nagymama

Lopes-Szabó Zsuzsa elmondja, bár gyermekkorától használta a gyógynövényeket, sokáig eszébe sem jutott, hogy hivatásszerűen lehetne ezzel foglalkozni. De így volt ezzel Gyuri bácsi is, nagyon sokáig csak a közvetlen környezetében élőknek segített.

Szabó Gyuri bácsi élete végéig előadásokat tartott, hogy átadja tudását | Fotó: MW

– Azt szerette volna, hogy minél több emberhez eljusson a tudása. Előadásokat tartott, aztán egyre többen és többen jöttek, majd elkezdett a sajtó is érdeklődni iránta: egymásnak adták a kilincset a tévések, újságírók. A könyv, amelyben egybegyűjtötte, hogy mi mindent tud a gyógynövényekről, hatalmas siker lett. Hiánypótló mű, benne van mindaz a tudás, amit a bükki falvak lakói régóta alkalmaznak – emlékszik vissza a lánya és hozzáfűzi, ekkortól vált Gyuri bácsi országosan ismertté, elismertté. Édesapja imádta a Bükköt, jól ismerte a hegységet. A gyógynövények használatára a nagymamája tanította meg, akit nagyon jó javasasszonyként tartottak számon.

Megkérte édesapja, hogy segítsen neki

Lopes-Szabó Zsuzsa először teljesen más pályát választott, sőt, külföldre költözött, a mai napig Svájcban él. Édesapja azonban – ennek lassan 20 éve – megkérte, segítsen neki. Nem is a gyógynövényekkel kapcsolatban számított rá, hanem a vállalkozásépítés, az ügyvédi munkák, az engedélyeztetések területén kérte a segítséget.

– Sokáig úgy gondoltam, nincs is szükségem a szakmai tudásra, hiszen arra ott van ő, aki mindent tud – jegyzi meg. – Aztán arra jutottam, jobb, ha én is beleásom magam, én magam is megtanulom mindezt, és megszerzem a természetgyógyász diplomát.

Elárulja, mindezzel rátalált valamire, ami egyre inkább lenyűgözi.

Fokozatosan vonult ki a munkából

Mindent ugyanúgy folytatnak, mint amikor még Gyuri bácsi élt, a cég életében, szakmai életükben nincs változás. Édesapja fokozatosan vonult ki a munkából, 6-8 éve már, hogy nem vett részt aktívan a gazdasági vállalkozásban, inkább csak előadásokat vállalt, a sajtónak nyilatkozott: az ő arcával azonosították a gyógynövénykészítményeket, gyógyteákat.

Kérdezzük, miben változott a munkájuk azóta, hogy Gyuri bácsi elkezdte.

Szabó György és lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa 2019-ben, a bükkszentkereszti gyógynövénynapokon | Fotó: ÉM

– A kiskosár legendáját el lehet felejteni – válaszolja utalva arra, hogy édesapja még kézzel, maga szedte a gyógynövényeket, de ez ma már kivitelezhetetlen lenne. A növényeket a mai napig a falubeliek gyűjtik, de már nem alkalmazottként, hanem felvásárolják tőlük. Az megmaradt, hogy mint régen, ma is hatalmas tálcán, kézzel keverik, csomagolják a termékeket. Felépítettek viszont egy három részből álló feldolgozó-csomagoló üzemet.

A magyar embereké

– Amikor készen lettünk és körbejártuk, nagyon boldog volt az édesapám – emlékszik vissza. Ma már 50 alkalmazottuk van. – Erre vagyok a legbüszkébb, a munkahelyteremtésre. Az üzemben dolgozóknak nem kell Miskolcra utazgatni, helyben is dolgozni tudnak.

Ő maga egyébként 1997-ben költözött el Magyarországról, de azóta is, most is tudja onnan irányítani a vállalkozást. Ma már a kisebbik lánya – szintén külföldről – is vele dolgozik.

– Az internet korában ez már nem jelent problémát. Havonta járok haza, nagyon jól működik így – mondja. Kérdezzük, külföldre is próbálnak-e eladni a termékekből, de határozott nem a válasz: a mennyiség behatárolt, nincs annyi, hogy máshová is szállítani tudjanak belőle.

– Ez a magyar embereké, és nem a mennyiség, hanem a minőség a lényeg – vallja.

Feljelentést tettek

Lopes-Szabó Zsuzsa még elmondja, nemrégiben észrevették, hogy valakik visszaélnek a nevükkel: mindenféle gyógyszereket, csodakenőcsöket árulnak telefonon és a legnagyobb közösségi portálon a Györgytea nevet használva édesapja és az ő arcával. Az örökös szerint nemcsak az ő, hanem mások termékeivel, egyéb brandekkel is ugyanezt csinálják.

–Nagyon sok embert becsapnak. Feljelentést tettünk, eddig nem sok sikerrel – mondja. Nagyon profik, szinte megfoghatatlanok, külföldre vezetnek a szálak.