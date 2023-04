Egy dinamikusan fejlődő szakma, amelyben mindig van kihívás. Röviden így lehetne összegezni egy szülész-nőgyógyász munkáját, amely olyan szerteágazó és sokirányú tudást igényel, amit kívülállóként nehéz átlátni. Ebbe a számára bizonyosan szép hivatásba és a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Oktatókórház betegellátási rendszerébe adott betekintést Dr. Farkas László, osztályvezető főorvos. Egyebek mellett választ adott olyan kérdésekre, hogy a női páciens milyen panaszokkal fordulhat a megyei kórház szülészet-nőgyógyászati osztályához. Vagy mit jelent az, hogy 3-as szintű, progresszív betegellátás. Kiderül a beszélgetésből, hogy onko-sebészeti osztályként is működik a centrum, így jó- és rosszindulatú daganat eltávolítására is rendelkeznek szakértelemmel és eszközökkel. Az elváltozásokat pedig többféle típusú műtéti eljárás alkalmazásával kezelik attól függően, milyen és mekkora problémáról van szó. Természetesen az egészség megőrzésében is van szerepe a kórháznak, hiszen mindenféle nőgyógyászati szűrővizsgálatra fel vannak készülve és ajánlják is azokat – hangzik el a beszélgetésben.

