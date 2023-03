Rendhagyó jelleggel először tartották az amúgy is népszerű miskolci régiségvásárt együtt két kedvelt helyi rendezvénnyel, a Kocsonyafesztivállal és az Avasi Kvaterkával, a szervezők és a város együttműködéseképpen. Ennek apropójából a régiségvásár árusai nemcsak megszokott területükön, hanem a Hősök terén és a Kazinczy utcán is helyet foglalhattak.

Bárhol, csak ne a sínen

Az egyik miskolcinak kifejezetten megtetszett az új helyszín. A Miskolc és Én Facebook-csoportban „Zavarjuk le a régiségvásárt a villamossínekről!” felszólítással kezdeményezett vitát: „Jó lenne, az úgynevezett régiségvásárt olyan helyen rendezni - mint most a Hősök terén és környékén -, ahol nem zavarja a villamosközlekedést és ezzel nem okoz a városnak többletkiadást - pótló buszok üzembeállítása -, minden hónapban!” – írta bejegyzésében.

Járhatna közben villamos

A hozzászólásokból kiderült, hogy vannak, akik örülnek a vásárnak és nem zavarja őket, illetve kibírhatónak tartják, hogy ilyenkor megváltozik a közlekedési rend: „Mikkel nem tud foglalkozni egy unatkozó ember… Havonta egyszer vasárnap! Igazán kibírható!”

Mások viszont üdvözölnék, ha más helyszínre kerülne a rendezvény.

Ezzel kapcsolatban a következő kommentek érkeztek: „Pár éve a régiségvásár ideje alatt is közlekedett a villamos, tudtommal nem történt az idő alatt semmilyen baleset miatta. Most vasárnap a villamospótlók a Centrum előtt a síneken közlekedtek, két oldalt pedig ott voltak az árusok. Szerintem vissza lehetne állítani a régi módit, és járhatnának a villamosok közben, esetleg többször jelezhetnének az embereknek.”

„Itt nemcsak az a gond, hogy nem jár a villamos, hanem eleve egy ilyen rendezvényen nincs illemhely. Ezért javaslom, hogy a régiségvásárt, Kocsonyafesztivált vigyék ki a stadion oldalába. Ott van wc, parkoló és a város életét nem kell megzavarni” – vetette fel egy másik hozzászóló.

A helyfoglalás nem kötött

Legutóbb a vásár akkorára terebélyesedett, hogy még a Centrumnál is árusítottak a pótlóbusz megállója előtt. A felvetődött kérdésekről, illetve a helyfoglalással kapcsolatos szabályokról a régiségvásár szervezőjét is megkérdeztük.

„Egyszeri alkalommal, a Kocsonyafesztivál és az Avasi Kvaterka miatt települt legutóbb más helyszínre a miskolci régiségvásár, mert így mindenhol nagyobb volt az érdeklődés. Ezt követően ugyanúgy, ahogy eddig, minden hónap első vasárnapján visszatér a fő utcára” – mondta Braun István, a régiségvásár szervezője. „Magam is olvastam a közösségi médiában olyan véleményt, hogy jobb lenne, ha nem a villamos vonalán tartanánk a régiségvásárt. Viszont a többség szereti a rendezvényt és úgy gondolja, hogy színesíti a belvárost. Több szempontból is bonyolultabb lenne hosszú távon a Hősök terén és a Kazinczy utcán tartani. A Kazinczy utcán buszközlekedés jár, amit szintén el kellene terelni másfelé. Régen a sportcsarnoknál is voltunk, de a pláza projekt céljaihoz igazodva, mi is azt szeretnénk, hogy Miskolc főutcája megteljen vásárlókkal. Mellesleg nem szabályozzuk az árusok helyét, hanem kiakult szokásjogot követnek. Legutóbb csak azért húzódtunk le a Centrum Áruház előtti villamosmegállóig, mert sok helyet foglalt el a Kocsonyafesztivál, de máskor ilyen nem szokott előfordulni. Ettől függetlenül a közlekedést most sem zavartuk meg. Úgy gondolom, hogy vasárnap egyébként is kevesen ülnek tömegközlekedésre, aki igen, az pedig általában a régiségvásárra jön.”