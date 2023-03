„Köszönjük a Miskolci Autista Alapítvány és a Maacraft - The social workshop nevében is a megtisztelő jelölést! Bekerültünk a NIOK Alapítvány Nonprofit.hu által életre hívott Civil Díj 2023-as szelekciójába”, adta hírül közösségi oldalán a Miskolci Autista Alapítvány. „A szociális foglalkoztatási programunkból kikerülő termékeket a Legjobb szolgáltatás/termék kategória jelöltjei közé választotta be a szakmai zsűri. Nagyon örülünk és reméljük, hogy sikerült elnyernünk ezt a rangos díjat”, Idén több, mint 100 pályázat érkezett be, amiből a szakmai zsűri 25 szervezetet juttatott a döntőbe. A győztesek kihirdetése az ünnepélyes díjátadó keretében történik május 11-én, előtte pedig online közönségszavazás is lesz!”, írta az alapítvány.