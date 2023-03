Ősszel a jelentősen megemelkedett energiaárak miatt úgy döntött a város önkormányzata, hogy a költségek csökkentése, a működés optimalizálása érdekében átmenetileg, részlegesen vagy teljesen bezárja kulturális intézményei egy részét, illetve szüneteltet bizonyos szolgáltatásokat.

Örömteli apropója van annak, hogy itt vagyunk most ezen a sajtótájékoztatón – mondta Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere. Tavaszodik, reményeink szerint néhány napon belül megemelkedik a hőmérséklet annyira, hogy a kényszerű zárva tartás véget érjen Miskolc kulturális intézményeiben - tette hozzá. Sok munka van abban, hogy az intézményeket csak átmenetileg kellett bezárni, hiszen valamennyi dolgozó sokat tett azért, hogy pezsgő maradjon a kulturális élet a városban – jegyezte meg az alpolgármester. Ez alatt a néhány hónap alatt számos olyan kreatív megoldás is született, amely újfajta módszereket, szolgáltatásokat hozott. Ezek a jövőben tovább folytatódnak.

Nagy eredmény, hogy a Miskolci Szimfonikus Zenekar a téli időszakban is adott koncerteket – emelte ki Varga Andrea. A próbák átrendezésével, a próbaterem nyitva tartásának rövidítésével csökkentették az energiafelhasználást, április 15-től pedig a tervek szerint visszatérnek a normál működéshez. Április 17-én nyit a Miskolci Kulturális Központ működtetésében lévő intézmények közül a Gárdonyi Géza Művelődési Ház, a Görömbölyi Művelődési Ház, az Ady Endre Művelődési Ház, május 2-án pedig a Vasgyári Közösségi Ház, ezektől az időpontoktól kezdve a házak minden korábbi szolgáltatása újra igénybe vehető. A Művészetek Háza és az Ifjúsági Ház a téli hónapok alatt is folyamatosan működött – tudatta az alpolgármester.

Minden nehézség ellenére sem zárt be a Miskolci Nemzeti Színház, játszóhelyei közül, a támogatásoknak köszönhetően a téli hónapokban a Nagyszínházban és a Csarnokban is tudták fogadni a nézőket. Április 1-jén nyit a Kamaraszínház, április 11-én pedig a Játékszín is kinyit.

A Csodamalom Bábszínház egy rövid szünet után február 19-én nyitott újra, ők továbbra is minden vasárnap, illetve minden hónap utolsó szombatján tartanak előadást. Június 19. és július 14. között pedig nyári táborral várják majd a gyerekeket.

Varga Andrea alpolgármester és Vaerga Gábor a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója ismertette az újrnyitás részleteit

Fotós: Ádám János

Áprilisban véget érnek a takarékossági intézkedések a Herman Ottó Múzeumnál is - 1-jén nyit a Miskolci Galéria Rákóczi-ház, a Herman Ottó Emlékház - Pele-lak. Április 4-én a Miskolci Színészmúzeum - Thália-ház és a Miskolci Galéria Petró-háza, április 27-én pedig a Miskolci Galéria Feledy-háza. A Pannon-tenger Múzeum kiállító épülete továbbra is nyitva tart. Az újranyíló kiállítóhelyeken a húsvéti időszak alatt 50 százalékos kedvezménnyel várják a látogatókat – tudatta az alpolgármester.

Mindenkinek jutott feladat

Egy hagyományos napon ilyenkor olvasóknak kellene lennie a könyvtárban, de most még a rövidített nyitvatartás él – mondta Varga Gábor, a megyei könyvtár intézményvezetője a délután 4 órakor kezdődő sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy április 1-től a könyvtár központi épülete már újra a korábbi, megszokott nyitvatartási rend szerint várja az olvasókat. Április 17-től pedig mind a hét fiókkönyvtáruk várja a régi és új olvasókat egyaránt. A zárva tartás öt hónapja alatt egyébként közel negyven munkatársat kellett a központi épületben elhelyezni, és munkájukat megszervezni, de mindenkinek jutott kreatív feladat – hangsúlyozta az intézményvezető.