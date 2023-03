Szerelmesek sétányát hozna létre az Avason Kanyog Miklós, aki – mint Facebook oldalán az ötletéről szóló bejegyzésében írja – a Civilek a turizmusért egyesület elnökeként adta közre javaslatát a turizmus növelése érdekében.

"Van egy nevesincs, a Lajos sor végétől kezdődő, hasznosításra váró lépcsősor az Avasi kilátó alatt. Ezt én a Szerelmesek sétányának nevezném el és tartalommal tölteném meg", fogalmaz. Mint kifejti, a lépcsősor jobb oldalára a korlátsorra idézeteket, festményeket, népszerű színész-házaspárok fotóit képzelné el, a domb oldalában impozáns padokat, szobrokat, esetleg tárgyakat állítana ki. Arra, hogy milyen legyen a tartalom, egy neves művészekből álló szakbizottságot hozna létre, akik szakmai alapon működnének.

"Mivel nincs pénz, ezért széleskörű társadalmi összefogásra van szükség. A sétányt eleve úgy kell megtervezni, hogy a berendezése cserélhető legyen, mert ezt bizonyos idő után frissíteni szükséges. Az útnak a két végére egy-egy jelképes kaput tennék, "Ki itt erre halad, a boldogság járja át lelkét" felírattal, vagy ehhez hasonlóval", fejti ki az ötlet részleteit.

Fotózási helyet képzel el

A sétány felső részén a kilátóval a háttérben egy táncoló pár szobrát gondolná, akiknek a kezeik boltívet képeznének, hogy át lehessen bújni alattuk, ez elképzelése szerint fotózási hely lehetne. A Bormúzeum lépcsősorával szembeni sarok kis, szabad területére is van elképzelése, melyre a lillafüredi Limpiászi kereszt mintájára egy szabadtéri oltárt lehetne építeni, ahol jelképesen vagy hivatalosan is házasságot lehetne kötni. A megújuló Avas kilátó alsó szintjén egy üzenőfalat is létre lehetne hozni ötlete szerint, ahová szelfifotókat tehetnének ki, akik szeretnének. Az ötletgazda bejegyzésére záporoztak oldalán a kommentek. A többség (sőt, mondhatjuk, mindenki) jó, szuper ötletnek tartja az elképzelést, inkább csak apró megjegyzésekkel árnyalják: "bele kell kalkulálni az állagmegóvást is", "jól be kell kamerázni", "szép emlékű lépcsőzések voltak... kicsit régebben", "jó lenne, ha a város vezetése elgondolkozna az ötleten, és valóra valtaná". Van, aki már a gyakorlati kivitelezésen gondolkodik: önkéntesekkel kellene megvalósítani az ötletet.

A környezet megfelelő a célra

Megkerestük Kanyog Miklóst, aki mondta, sok civil javaslat van már az Avasi pincesor hasznosítására, örülne, ha megvalósulhatna az ötlete, hiszen az említett sétánynak még nincsen neve. Tudja, hogy a város közgyűlése elé kell vinni, nekik kellene rábólintani, de bízik benne, hátha termékeny talajra talál az ötlete.